***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 02/08/2021 tarih ve 2021/90 Tarihli kararı ile 1.Genel Kurul toplantısında yapılan seçimle Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin görev taksiminin Burak Elmas Yönetim Kurulu Başkanı Rezan Epözdemir Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özen Kuzu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bikem Kanık Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ural Aküzüm Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gücüm Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tacir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi şeklinde olmasına, 2.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin olarak (I)Denetim Komitesi'ne başkan olarak vazife yapmak üzere Murat Tacir'in, Üye olarak vazife yapmak üzere Ali Gücüm'ün atanmalarına, (II)Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Başkan olarak vazife yapmak üzere Murat Tacir'in, Üye olarak vazife yapmak üzere Ali Gücüm'ün atanmalarına, (III)Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Başkan olarak vazife yapmak üzere Ali Gücüm'ün,Üye olarak vazife yapmak üzere Murat Tacir ve Ahmet Başar Gogen'in atanmalarına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954261BIST