***GSRAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.02.2020 09:00
***GSRAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GSRAY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına ge
BIST
10:22114.729
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|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
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|DGGYO
|6,50
|5.697.075
|% 14,24
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|ADNAC
|2,08
|10.977.768
|% 8,90
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|MRDIN
|5,61
|23.885.854
|% 8,72
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|MZHLD
|14,70
|706
|% 7,93
|
|TSPOR
|4,99
|27.731.487
|% -19,90
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|GSRAY
|2,65
|10.021.904
|% -15,06
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|ESCOM
|2,37
|1.148.524
|% -12,87
|
|LIDFA
|3,68
|29.785
|% -11,11
|
|HDFGS
|2,30
|809.625
|% -10,85
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|THYAO
|14,20
|148.915.076
|% -1,18
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|ASELS
|28,46
|108.909.293
|% 0,35
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|KRDMD
|2,66
|80.620.898
|% -1,85
|
|PETKM
|3,89
|48.497.999
|% -1,27
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|ODAS
|2,01
|47.808.646
|% -1,95
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|CEMAS
|1,21
|38.189.476
|% -1,63
|
|KRDMD
|2,66
|80.620.898
|% -1,85
|
|ODAS
|2,01
|47.808.646
|% -1,95
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|EKGYO
|1,51
|34.365.970
|% -1,31
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|IHLGM
|1,15
|21.961.359
|% -2,54
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8514
|7,8907
|% 0,20
|
|Frank
|6,1886
|6,2259
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6239
|1,6320
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|12,18
|
|Altın Gr.
|320
|320
|2,70
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,57
|0,17
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|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
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|B. Petrol
|58,73
|58,73
|-0,58
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