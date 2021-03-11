***GUBRF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 14:50
***GUBRF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GUBRF]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GUBRF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917262
BIST
14:461.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,78
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.565
14:467,4697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0348
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
14:468,9482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0078
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
14:46415,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,19
|Açılış
|: 415,94
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler14:45
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|TRILC
|16,10
|1.319.814
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|28.871.151
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|349.738
|% 9,96
|
|SEKFK
|12,05
|5.219.339
|% 9,95
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|METUR
|36,02
|37.937.987
|% -8,99
|
|KSTUR
|311,00
|671.206
|% -8,39
|
|ALCTL
|36,82
|131.364.055
|% -7,21
|
|SASA
|43,24
|2.052.270.320
|% -6,93
|
|SISE
|7,82
|1.008.982.313
|% 1,69
|
|KOZAL
|128,30
|819.653.599
|% -0,54
|
|GARAN
|9,12
|561.234.648
|% -0,55
|
|PETKM
|6,23
|486.504.973
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,40
|465.631.765
|% 0,84
|
|SISE
|7,82
|1.008.982.313
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,51
|413.830.764
|% 3,85
|
|TSKB
|1,73
|169.146.198
|% 1,17
|
|PETKM
|6,23
|486.504.973
|% 0,00
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4677
|7,4704
|% -0,45
|
|Euro
|8,9464
|8,9509
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,3902
|10,4423
|% -0,18
|
|Frank
|8,0356
|8,0840
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9842
|1,9941
|% -0,37
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|8,01
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,19
|
|Cumhuriyet
|2.764
|2.806
|-4,00
|
|Tam
|2.745
|2.814
|-10,30
|
|Yarım
|1.327
|1.361
|-4,98
|
|Çeyrek
|665
|681
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,72
|68,72
|0,82
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
14:58FADE
Yüzde 4.37 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 779, 348 adet işlem
-
14:57DITAS
Yüzde 4.33 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 881 adet işlem
-
14:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, PGSUS, EREGL
-
14:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, ARCLK, BIMAS
-
14:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 66 artarak (% 0.05 ) 1, 373