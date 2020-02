***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/01/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi12/12/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıNbulkgas Deniz İşletmeciliği Ltd.Şti.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuLPG TaşımacılığıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi250.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih06/02/2020Satış KoşullarıDiğer (Other)Satılan Payların Nominal Tutarı250.000 TLBeher Pay Fiyatı215,189 USDToplam Tutar2.151.890 USD (Şirket nihai değeri 76.242.686 USD olarak tespit edilmiş olup, bu tutardan finansal ve ortaklara borçlar düşüldükten sonra kalan tutarı ifade etmektedir.)Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)4,73İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,28Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiÖnemli bir etkisi bulunmamaktadır.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı31/03/2020 tarihli konsolide finansal tablolarda netleşecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği31/03/2020 tarihli konsolide finansal tablolarda netleşecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYoktur.Satın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıPasco Investment Holding Co.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi06/02/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi & Net Aktif Değer Yöntemi (Şirketin bağlı ortaklıkları IGLC Anka Shipping Investment S.A. ve IGLC Dicle Shipping Investment S.A. şirket değerleri için)Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası23/08/2019Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTürkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar66.410.000 USD - 73.401.000 USD (Toplam değer aralığı)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiNihai değer ihale sonucunda tespit olunmuştur.AçıklamalarŞirketimizin 12/12/2019 ve 22/01/2020 tarihli duyurularında,Şirketimizin %100 hissedarı olduğu Nbulkgas Deniz İşletmeciliği Ltd. Şti.'ndeki hisselerinin tamamının satışı amacıyla ihaleye çıkılmasına ve tekliflerin alınmasına, alınan tekliflerin Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilerek karara bağlanması için gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare'ye yetki verilmesine oy birliği ile karar verildiği, 08/01/2020 tarihinde düzenlenen ihalede 75.120.000 USD tutarında teklif sunan Pasco Investment Holding Co. adlı şirketin teklifinin uygunluk ve yeterlilik şartlarını taşıması sebebiyle ihalenin Pasco Investment Holding Co. adlı şirkete İdari Şartname, İhale Şartnamesi ve firmanın teklifinde sunduğu şartlar dahilinde bırakılmasına,işbu kararın yerine getirilmesi için gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi, sözleşme imzalanması vb. her türlü işlemin yapılması maksadıyla idareye yetki verilmesine karar verildiği,kamuoyu ile paylaşılmıştı.Şirketimiz ile Pasco Investment Holding Co. arasında Nbulkgas Deniz İşletmeciliği Ltd. Şti. paylarının devri konusunda anlaşma sağlanmış olup, hisse devir sözleşmesi ve ilgili diğer sözleşmeler imzalanmıştır. Satış işleminin konsolide kar zarar tablosuna önemli bir etkisinin bulunmaması beklenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817516BIST