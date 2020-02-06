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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

06.02.2020 21:55
GÜNCEL HABERLER



***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/01/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/12/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Nbulkgas Deniz İşletmeciliği Ltd.Şti.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
LPG Taşımacılığı
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
250.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
06/02/2020
Satış Koşulları
Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
250.000 TL
Beher Pay Fiyatı
215,189 USD
Toplam Tutar
2.151.890 USD (Şirket nihai değeri 76.242.686 USD olarak tespit edilmiş olup, bu tutardan finansal ve ortaklara borçlar düşüldükten sonra kalan tutarı ifade etmektedir.)
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
4,73
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,28
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
31/03/2020 tarihli konsolide finansal tablolarda netleşecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
31/03/2020 tarihli konsolide finansal tablolarda netleşecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yoktur.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Pasco Investment Holding Co.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/02/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi & Net Aktif Değer Yöntemi (Şirketin bağlı ortaklıkları IGLC Anka Shipping Investment S.A. ve IGLC Dicle Shipping Investment S.A. şirket değerleri için)
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
23/08/2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
66.410.000 USD - 73.401.000 USD (Toplam değer aralığı)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Nihai değer ihale sonucunda tespit olunmuştur.
Açıklamalar

   Şirketimizin 12/12/2019 ve 22/01/2020 tarihli duyurularında,
Şirketimizin  %100 hissedarı olduğu Nbulkgas Deniz İşletmeciliği Ltd. Şti.'ndeki  hisselerinin tamamının satışı amacıyla ihaleye çıkılmasına ve tekliflerin  alınmasına, alınan tekliflerin Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilerek  karara bağlanması için gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi  hususunda İdare'ye yetki verilmesine oy birliği ile karar verildiği,  08/01/2020  tarihinde düzenlenen ihalede 75.120.000 USD tutarında teklif sunan Pasco  Investment Holding Co. adlı şirketin teklifinin  uygunluk ve yeterlilik şartlarını taşıması sebebiyle ihalenin Pasco  Investment Holding Co. adlı şirkete İdari Şartname, İhale Şartnamesi ve  firmanın teklifinde sunduğu şartlar dahilinde bırakılmasına,işbu kararın  yerine getirilmesi için gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,  sözleşme imzalanması vb. her türlü işlemin yapılması maksadıyla idareye  yetki verilmesine karar verildiği,  
kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Şirketimiz ile Pasco Investment Holding Co. arasında Nbulkgas Deniz İşletmeciliği Ltd. Şti. paylarının devri konusunda anlaşma sağlanmış olup, hisse devir sözleşmesi ve ilgili diğer sözleşmeler imzalanmıştır. Satış işleminin konsolide kar zarar tablosuna önemli bir etkisinin bulunmaması beklenmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817516


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LINK 29,52 22.780.700 % 20,00  
GYHOL 30,36 20.716.220 % 13,71  
OLMIP 4,47 22.575.114 % 13,16  
RYGYO 9,50 89.644.768 % 13,10  
VESTL 16,27 544.138.014 % 10,08  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7193 7,7581 % -0,35  
Frank 6,1182 6,1551 % -0,00  
Riyal 1,5914 1,5994 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.567 1.567 0,62  
Altın Gr. 302 302 2,16  
Cumhuriyet 1.992 2.023 11,00  
Tam 1.985 2.035 10,04  
Yarım 960 984 4,85  
Çeyrek 481 492 2,42  
Gümüş.Ons 17,80 17,84 0,00  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 0,00  
B. Petrol 55,09 55,09 -0,19  
Seans Raporu
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