***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -64.340.136 870.692.681 386.759.325 1.257.452.006Transferler1.543.629 -65.883.765 64.340.136Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-75.122 -12.798.893 -5.809.134 -18.683.149 -5.526.572 -24.209.721Kar Payları-90.132.523 -90.132.523Dönem Sonu Bakiyeler334.000.000 328.930.319 -1.012.950 -226.092.261 53.838.737 368.154.821 -5.809.134 852.009.532 291.100.230 1.143.109.762Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler334.000.000 328.930.319 -1.678.630 -359.020.958 53.838.737 348.259.261 -149.740.564 554.588.165 286.320.656 840.908.821Transferler-149.740.564 149.740.564Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.500.222 -24.326.456 69.655.779 43.829.101 48.636.563 92.465.664Kar Payları-36.752.069 -36.752.069Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-38.841.145 -38.841.145 -60.550.643 -99.391.788Dönem Sonu Bakiyeler334.000.000 328.930.319 -3.178.852 -383.347.414 53.838.737 159.677.552 69.655.779 559.576.121 237.654.507 797.230.628Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI475.639.043 350.334.077Dönem Karı (Zararı)126.576.176 1.610.261Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler74.961.270 119.043.084Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 17.637.318 22.951.302Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.673.111 -4.643.882Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.026.027 70.048Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 352.916 -4.713.930Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.477.302 16.927.414Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14.656.335 17.120.800Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -179.033 -193.386Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler45.063.902 83.166.266Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler43.359.830 83.158.127Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri1.704.072 8.139Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.711.850 -4.280.940Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-4.711.850 -4.280.940Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-64.740 -887.997Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.960.859 5.810.921Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-340.386 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler9-10 -340.386Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-388.024İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler299.769.609 268.556.278Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-186.281.624 -82.283.313Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-78.084.901 -20.486.557Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler511.009.698 275.368.467Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-85.463.797 -32.331.134Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler84.989.406 183.685.705Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-4.101.382 -10.372.441Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.484.656 437.159Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)51.344.276 -25.106.934İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.126.723 -20.354.674Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları501.307.055 389.209.623Ödenen Faiz-9.329.161 -17.718.881Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-9.944.233 -14.584.083Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.394.618 -6.572.582YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-32.502.858 -45.356.585Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 12.820Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -21.904.081 -21.872.328Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.661.251 -23.497.077Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-15.260.028FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-69.494.654 33.360.465Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri920.966.144 718.390.710Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-990.460.798 -685.030.245YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)373.641.531 338.337.957Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-21.014.218 -28.171.323NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)352.627.313 310.166.634DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ174.457.909 359.227.711DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ527.085.222 669.394.345Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 534.666.940 174.457.909Finansal Yatırımlar34.325.621 39.543.797Ticari Alacaklar698.416.884 511.258.953İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 135.254.627 174.682.037İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 563.162.257 336.576.916Diğer Alacaklar308.874.832 215.648.595İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 10.135.215İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 308.874.832 205.513.380Türev Araçlar14.174.722 9.462.872Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar14.174.722 9.462.872Stoklar8 728.466.237 1.231.329.135Peşin Ödenmiş Giderler162.727.365 75.440.336İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler162.727.365 75.440.336Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar3.413.942 3.087.261Diğer Dönen Varlıklar14.847.892 17.710.885İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14.847.892 17.710.885ARA TOPLAM2.499.914.435 2.277.939.743Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar520.307.521TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.499.914.435 2.798.247.264DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar22.426.365 21.869.440Diğer Alacaklar63.527.895 78.669.231İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 63.527.895 78.669.231Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar19.830.692 19.765.952Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller84.866.900 84.478.876Maddi Duran Varlıklar9 1.067.526.621 1.070.283.898Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 106.375.658 109.249.500Şerefiye84.458.374 87.044.600Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.917.284 22.204.900Peşin Ödenmiş Giderler32.666.048 34.489.280İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler32.666.048 34.489.280Ertelenmiş Vergi Varlığı64.478.626 68.585.422TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.461.698.805 1.487.391.599TOPLAM VARLIKLAR3.961.613.240 4.285.638.863KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 1.468.858.884 1.465.961.474Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 22.281.096 55.885.641Ticari Borçlar1.073.383.354 987.839.596İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 4.315.719 1.821.087İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.069.067.635 986.018.509Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar28.060.378 32.161.760Diğer Borçlar100.494.995 111.375.472İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 100.494.995 86.375.472Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)68.508.227 17.163.951İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)68.508.227 17.163.951Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.594.957 2.641.986Kısa Vadeli Karşılıklar157.370.178 162.925.747Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23.082.146 24.878.780Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 134.288.032 138.046.967ARA TOPLAM2.921.552.069 2.835.955.627Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler358.058.558TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.921.552.069 3.194.014.185UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 112.715.713 117.472.564Uzun Vadeli Karşılıklar111.710.297 113.665.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar111.710.297 113.665.364Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18.404.533 19.577.929TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER242.830.543 250.715.857TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.164.382.612 3.444.730.042ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar559.576.121 554.588.165Ödenmiş Sermaye334.000.000 334.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)325.751.467 327.251.689Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)325.751.467 327.251.689Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)328.930.319 328.930.319Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.178.852 -1.678.630Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-383.347.414 -359.020.958Yabancı Para Çevrim Farkları-383.347.414 -359.020.958Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler53.838.737 53.838.737Yasal Yedekler53.838.737 53.838.737Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları159.677.552 348.259.261Net Dönem Karı veya Zararı69.655.779 -149.740.564Kontrol Gücü Olmayan Paylar237.654.507 286.320.656TOPLAM ÖZKAYNAKLAR797.230.628 840.908.821TOPLAM KAYNAKLAR3.961.613.240 4.285.638.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 1.732.035.641 1.460.342.074Satışların Maliyeti13 -1.364.436.782 -1.204.139.601TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)367.598.859 256.202.473BRÜT KAR (ZARAR)367.598.859 256.202.473Genel Yönetim Giderleri-32.315.055 -38.469.850Pazarlama Giderleri-177.286.016 -84.647.811Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 83.755.785 66.115.070Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -173.325.162 -102.698.156ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)68.428.411 96.501.726Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16.828.573 103.646Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar64.740 887.997FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)85.321.724 97.493.369Finansman Giderleri46.215.311 -90.072.187SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)131.537.035 7.421.182Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.960.859 -5.810.921Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.495.382 -1.335.902Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.465.477 -4.475.019SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)126.576.176 1.610.261DÖNEM KARI (ZARARI)126.576.176 1.610.261Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar56.920.397 7.419.395Ana Ortaklık Payları69.655.779 -5.809.134Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (kr) 15 0,00210000 -0,00020000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.500.222 -75.122Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.875.278 -93.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler375.056 18.781Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi375.056 18.781Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-32.610.290 -25.744.860Yabancı Para Çevrim Farkları-32.610.290 -25.744.860DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-34.110.512 -25.819.982TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)92.465.664 -24.209.721Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar48.636.563 -5.526.572Ana Ortaklık Payları43.829.101 -18.683.149http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850015BIST