***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor
07.11.2020 19:48
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -64.340.136 870.692.681 386.759.325 1.257.452.006
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-19.895.560 -19.895.560 -19.895.560
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -84.235.696 850.797.121 386.759.325 1.237.556.446
Transferler
1.543.629 -85.779.325 84.235.696 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
537.362 -123.838.000 -62.625.500 -185.926.138 -8.941.937 -194.868.075
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-90.132.523 -90.132.523
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 328.930.319 -400.466 -337.131.368 53.838.737 348.259.261 -62.625.500 664.870.983 287.684.865 952.555.848
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 328.930.319 -1.678.630 -359.020.958 53.838.737 348.259.261 -149.740.564 554.588.165 286.320.656 840.908.821
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-149.740.564 149.740.564 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
849.672 -103.234.787 153.969.653 51.584.538 41.339.882 92.924.420
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-33.893.661 -33.893.661
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-38.371.040 -38.371.040 -60.550.643 -98.921.683
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 328.930.319 -828.958 -462.255.745 53.838.737 160.147.657 153.969.653 567.801.663 233.216.234 801.017.897
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
748.839.768 366.432.242
Dönem Karı (Zararı)
290.381.061 1.475.956
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
234.582.001 350.617.363
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 46.390.660 62.585.641
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.945.407 -5.781.957
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.163.533 1.537.523
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -6.781.874 -7.319.480
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
72.928.910 74.456.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
52.013.837 72.114.612
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 20.915.073 2.341.711
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
112.207.308 235.065.742
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
111.167.871 235.933.135
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.039.437 -867.393
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.462.872 -3.194.116
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9.462.872 -3.194.116
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.811.520 -1.139.140
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.544.314 -11.509.928
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17.465 23.554
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9-10 17.465 23.554
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-212.601 111.244
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
351.985.334 266.182.672
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.204.803 179.127.544
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
200.432.948 -27.047.193
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
440.430.922 66.995.729
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-151.147.512 -32.621.908
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
128.643.391 251.922.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.249.415 -7.485.100
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-97.640.409 -79.665.895
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
82.486.940 -25.383.844
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-182.265.558 -59.659.232
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
876.948.396 618.275.991
Ödenen Faiz
-80.610.148 -209.995.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-36.227.545 -32.777.160
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.270.935 -9.071.478
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.316.513 -121.053.127
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 1.371 150.325
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -107.458.327 -99.359.168
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
32.813.163 -21.844.284
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
63.327.280 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.019.280 -267.181.804
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.143.937.440 2.990.304.305
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.051.918.160 -3.257.486.109
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
829.542.535 -21.802.689
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-104.437.371 -113.745.073
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
725.105.164 -135.547.762
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
174.457.909 359.227.711
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
899.563.073 223.679.949
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 904.762.241 174.457.909
Finansal Yatırımlar
12.126.281 39.543.797
Ticari Alacaklar
585.827.948 511.258.953
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 89.610.279 174.682.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 496.217.669 336.576.916
Diğer Alacaklar
83.443.208 215.648.595
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-16 10.135.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 83.443.208 205.513.380
Türev Araçlar
9.462.872
Stoklar
8 893.407.666 1.231.329.135
Peşin Ödenmiş Giderler
248.078.987 75.440.336
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.860.768 3.087.261
Diğer Dönen Varlıklar
28.983.270 17.710.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
28.983.270 17.710.885
ARA TOPLAM
2.761.490.369 2.277.939.743
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
520.307.521
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.761.490.369 2.798.247.264
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
16.473.793 21.869.440
Diğer Alacaklar
10.441.671 78.669.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.441.671 78.669.231
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
21.577.472 19.765.952
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
84.691.477 84.478.876
Maddi Duran Varlıklar
9 1.050.617.644 1.070.283.898
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 77.906.268 109.249.500
Şerefiye
57.917.379 87.044.600
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.988.889 22.204.900
Peşin Ödenmiş Giderler
12.998.141 34.489.280
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.998.141 34.489.280
Ertelenmiş Vergi Varlığı
68.512.722 68.585.422
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.343.219.188 1.487.391.599
TOPLAM VARLIKLAR
4.104.709.557 4.285.638.863
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.657.104.079 1.465.961.474
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 12.720.649 55.885.641
Ticari Borçlar
1.118.723.083 987.839.596
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 1.695.694 1.821.087
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.117.027.389 986.018.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
33.411.175 32.161.760
Diğer Borçlar
42.020.205 111.375.472
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-16 0 25.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 42.020.205 86.375.472
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
99.650.891 17.163.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
99.650.891 17.163.951
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.686.354 2.641.986
Kısa Vadeli Karşılıklar
133.015.431 162.925.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20.741.061 24.878.780
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 112.274.370 138.046.967
ARA TOPLAM
3.101.331.867 2.835.955.627
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
358.058.558
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.101.331.867 3.194.014.185
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 92.071.953 117.472.564
Uzun Vadeli Karşılıklar
97.310.055 113.665.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
97.310.055 113.665.364
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12.977.785 19.577.929
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
202.359.793 250.715.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.303.691.660 3.444.730.042
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
567.801.663 554.588.165
Ödenmiş Sermaye
334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
328.101.361 327.251.689
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
328.101.361 327.251.689
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
328.930.319 328.930.319
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-828.958 -1.678.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-462.255.745 -359.020.958
Yabancı Para Çevrim Farkları
-462.255.745 -359.020.958
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
53.838.737 53.838.737
Yasal Yedekler
53.838.737 53.838.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
160.147.657 348.259.261
Net Dönem Karı veya Zararı
153.969.653 -149.740.564
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
233.216.234 286.320.656
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
801.017.897 840.908.821
TOPLAM KAYNAKLAR
4.104.709.557 4.285.638.863
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 3.851.071.077 3.388.266.544 1.167.335.384 821.089.754
Satışların Maliyeti
13 -2.883.285.520 -2.671.732.073 -794.489.944 -581.205.676
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
967.785.557 716.534.471 372.845.440 239.884.078
BRÜT KAR (ZARAR)
967.785.557 716.534.471 372.845.440 239.884.078
Genel Yönetim Giderleri
-111.560.317 -103.542.646 -32.785.384 -24.901.856
Pazarlama Giderleri
-363.839.288 -269.798.611 -98.643.108 -92.360.788
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 295.901.994 336.838.314 66.891.307 182.301.954
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -633.281.336 -409.765.565 -292.804.406 -191.547.925
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
155.006.610 270.265.963 15.503.849 113.375.463
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.734.193 91.046 -11.094.473 -42.593
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.811.520 1.139.140 233.703 -903.098
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
162.552.323 271.496.149 4.643.079 112.429.772
Finansman Giderleri
133.373.052 -281.530.121 65.555.323 -117.139.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
295.925.375 -10.033.972 70.198.402 -4.709.771
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.544.314 11.509.928 -491.821 3.519.301
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.355.151 -2.472.226 -4.932.052 586.524
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.810.837 13.982.154 4.440.231 2.932.777
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
290.381.061 1.475.956 69.706.581 -1.190.470
DÖNEM KARI (ZARARI)
290.381.061 1.475.956 69.706.581 -1.190.470
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
136.411.408 64.101.456 39.177.927 44.207.728
Ana Ortaklık Payları
153.969.653 -62.625.500 30.528.654 -45.398.198
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç / (Kayıp) (Kr) 15 0,00460000 -0,00190000 0,00090000 -0,00140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
849.672 537.362 469.272 -61.694
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.062.090 671.703 586.590 -77.117
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-212.418 -134.341 -117.318 15.423
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-212.418 -134.341 -117.318 15.423
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-203.914.833 -196.881.393 -91.314.036 7.947.302
Yabancı Para Çevrim Farkları
-203.914.833 -196.881.393 -91.314.036 7.947.302
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-203.065.161 -196.344.031 -90.844.764 7.885.608
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
87.315.900 -194.868.075 -21.138.183 6.695.138
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.731.363 -8.941.937 -17.072.296 47.306.860
Ana Ortaklık Payları
51.584.537 -185.926.138 -4.065.887 -40.611.722
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886978
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