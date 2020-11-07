***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -64.340.136 870.692.681 386.759.325 1.257.452.006Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler-19.895.560 -19.895.560 -19.895.560Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -84.235.696 850.797.121 386.759.325 1.237.556.446Transferler1.543.629 -85.779.325 84.235.696 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)537.362 -123.838.000 -62.625.500 -185.926.138 -8.941.937 -194.868.075Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-90.132.523 -90.132.523Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler334.000.000 328.930.319 -400.466 -337.131.368 53.838.737 348.259.261 -62.625.500 664.870.983 287.684.865 952.555.848Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler334.000.000 328.930.319 -1.678.630 -359.020.958 53.838.737 348.259.261 -149.740.564 554.588.165 286.320.656 840.908.821Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-149.740.564 149.740.564 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)849.672 -103.234.787 153.969.653 51.584.538 41.339.882 92.924.420Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-33.893.661 -33.893.661Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-38.371.040 -38.371.040 -60.550.643 -98.921.683Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler334.000.000 328.930.319 -828.958 -462.255.745 53.838.737 160.147.657 153.969.653 567.801.663 233.216.234 801.017.897Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI748.839.768 366.432.242Dönem Karı (Zararı)290.381.061 1.475.956Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler234.582.001 350.617.363Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 46.390.660 62.585.641Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-9.945.407 -5.781.957Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.163.533 1.537.523Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -6.781.874 -7.319.480Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler72.928.910 74.456.323Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler52.013.837 72.114.612Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 20.915.073 2.341.711Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler112.207.308 235.065.742Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler111.167.871 235.933.135Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri1.039.437 -867.393Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9.462.872 -3.194.116Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9.462.872 -3.194.116Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.811.520 -1.139.140Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.544.314 -11.509.928Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler17.465 23.554Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler9-10 17.465 23.554Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-212.601 111.244İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler351.985.334 266.182.672Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-70.204.803 179.127.544Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler200.432.948 -27.047.193Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler440.430.922 66.995.729Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-151.147.512 -32.621.908Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler128.643.391 251.922.571Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.249.415 -7.485.100Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-97.640.409 -79.665.895Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)82.486.940 -25.383.844İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-182.265.558 -59.659.232Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları876.948.396 618.275.991Ödenen Faiz-80.610.148 -209.995.111Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-36.227.545 -32.777.160Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.270.935 -9.071.478YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.316.513 -121.053.127Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 1.371 150.325Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -107.458.327 -99.359.168Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)32.813.163 -21.844.284Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları63.327.280 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI92.019.280 -267.181.804Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.143.937.440 2.990.304.305Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.051.918.160 -3.257.486.109YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)829.542.535 -21.802.689Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-104.437.371 -113.745.073NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)725.105.164 -135.547.762DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ174.457.909 359.227.711DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ899.563.073 223.679.949Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 904.762.241 174.457.909Finansal Yatırımlar12.126.281 39.543.797Ticari Alacaklar585.827.948 511.258.953İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 89.610.279 174.682.037İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 496.217.669 336.576.916Diğer Alacaklar83.443.208 215.648.595İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-16 10.135.215İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 83.443.208 205.513.380Türev Araçlar9.462.872Stoklar8 893.407.666 1.231.329.135Peşin Ödenmiş Giderler248.078.987 75.440.336Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.860.768 3.087.261Diğer Dönen Varlıklar28.983.270 17.710.885İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar28.983.270 17.710.885ARA TOPLAM2.761.490.369 2.277.939.743Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar520.307.521TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.761.490.369 2.798.247.264DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar16.473.793 21.869.440Diğer Alacaklar10.441.671 78.669.231İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 10.441.671 78.669.231Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar21.577.472 19.765.952Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller84.691.477 84.478.876Maddi Duran Varlıklar9 1.050.617.644 1.070.283.898Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 77.906.268 109.249.500Şerefiye57.917.379 87.044.600Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.988.889 22.204.900Peşin Ödenmiş Giderler12.998.141 34.489.280İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12.998.141 34.489.280Ertelenmiş Vergi Varlığı68.512.722 68.585.422TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.343.219.188 1.487.391.599TOPLAM VARLIKLAR4.104.709.557 4.285.638.863KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 1.657.104.079 1.465.961.474Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 12.720.649 55.885.641Ticari Borçlar1.118.723.083 987.839.596İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 1.695.694 1.821.087İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.117.027.389 986.018.509Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar33.411.175 32.161.760Diğer Borçlar42.020.205 111.375.472İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-16 0 25.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 42.020.205 86.375.472Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)99.650.891 17.163.951İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)99.650.891 17.163.951Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.686.354 2.641.986Kısa Vadeli Karşılıklar133.015.431 162.925.747Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20.741.061 24.878.780Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 112.274.370 138.046.967ARA TOPLAM3.101.331.867 2.835.955.627Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler358.058.558TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.101.331.867 3.194.014.185UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 92.071.953 117.472.564Uzun Vadeli Karşılıklar97.310.055 113.665.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar97.310.055 113.665.364Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12.977.785 19.577.929TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER202.359.793 250.715.857TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.303.691.660 3.444.730.042ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar567.801.663 554.588.165Ödenmiş Sermaye334.000.000 334.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)328.101.361 327.251.689Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)328.101.361 327.251.689Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)328.930.319 328.930.319Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-828.958 -1.678.630Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-462.255.745 -359.020.958Yabancı Para Çevrim Farkları-462.255.745 -359.020.958Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler53.838.737 53.838.737Yasal Yedekler53.838.737 53.838.737Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları160.147.657 348.259.261Net Dönem Karı veya Zararı153.969.653 -149.740.564Kontrol Gücü Olmayan Paylar233.216.234 286.320.656TOPLAM ÖZKAYNAKLAR801.017.897 840.908.821TOPLAM KAYNAKLAR4.104.709.557 4.285.638.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 3.851.071.077 3.388.266.544 1.167.335.384 821.089.754Satışların Maliyeti13 -2.883.285.520 -2.671.732.073 -794.489.944 -581.205.676TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)967.785.557 716.534.471 372.845.440 239.884.078BRÜT KAR (ZARAR)967.785.557 716.534.471 372.845.440 239.884.078Genel Yönetim Giderleri-111.560.317 -103.542.646 -32.785.384 -24.901.856Pazarlama Giderleri-363.839.288 -269.798.611 -98.643.108 -92.360.788Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 295.901.994 336.838.314 66.891.307 182.301.954Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -633.281.336 -409.765.565 -292.804.406 -191.547.925ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)155.006.610 270.265.963 15.503.849 113.375.463Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.734.193 91.046 -11.094.473 -42.593Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.811.520 1.139.140 233.703 -903.098FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)162.552.323 271.496.149 4.643.079 112.429.772Finansman Giderleri133.373.052 -281.530.121 65.555.323 -117.139.543SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)295.925.375 -10.033.972 70.198.402 -4.709.771Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.544.314 11.509.928 -491.821 3.519.301Dönem Vergi (Gideri) Geliri-7.355.151 -2.472.226 -4.932.052 586.524Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.810.837 13.982.154 4.440.231 2.932.777SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)290.381.061 1.475.956 69.706.581 -1.190.470DÖNEM KARI (ZARARI)290.381.061 1.475.956 69.706.581 -1.190.470Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar136.411.408 64.101.456 39.177.927 44.207.728Ana Ortaklık Payları153.969.653 -62.625.500 30.528.654 -45.398.198Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / (Kayıp) (Kr) 15 0,00460000 -0,00190000 0,00090000 -0,00140000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar849.672 537.362 469.272 -61.694Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.062.090 671.703 586.590 -77.117Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-212.418 -134.341 -117.318 15.423Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-212.418 -134.341 -117.318 15.423Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-203.914.833 -196.881.393 -91.314.036 7.947.302Yabancı Para Çevrim Farkları-203.914.833 -196.881.393 -91.314.036 7.947.302Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-203.065.161 -196.344.031 -90.844.764 7.885.608TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)87.315.900 -194.868.075 -21.138.183 6.695.138Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar35.731.363 -8.941.937 -17.072.296 47.306.860Ana Ortaklık Payları51.584.537 -185.926.138 -4.065.887 -40.611.722http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886978BIST