***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler334.000.000 317.298.232 -1.097.445 -490.429.269 53.838.737 604.588.289 262.056.082 1.080.254.626 682.000.259 1.762.254.885Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler20.282.578 20.282.578 21.210.293 41.492.871Düzeltmelerden Sonraki Tutar334.000.000 317.298.232 -1.097.445 -490.429.269 53.838.737 624.870.867 262.056.082 1.100.537.204 703.210.552 1.803.747.756Transferler262.056.082 -262.056.082Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)988.031 123.907.593 123.229.701 248.125.325 93.597.864 341.723.189Dönem Sonu Bakiyeler334.000.000 317.298.232 -109.414 -366.521.676 53.838.737 886.926.949 123.229.701 1.348.662.529 796.808.416 2.145.470.945Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler334.000.000 549.972.967 -2.811.836 6.243.916 332.976.445 53.838.737 921.268.125 523.125.635 2.718.613.989 1.309.644.390 4.028.258.379Diğer Düzeltmeler49.665.670 49.665.670 51.937.352 101.603.022Düzeltmelerden Sonraki Tutar334.000.000 549.972.967 -2.811.836 6.243.916 332.976.445 53.838.737 970.933.795 523.125.635 2.768.279.659 1.361.581.742 4.129.861.401Transferler523.125.635 -523.125.635Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)206.782.588Dönem Karı (Zararı)575.746.802 779.247.404 325.779.711 1.105.027.115Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.281.986Dönem Sonu Bakiyeler334.000.000 549.972.967 -6.093.822 6.243.916 539.759.033 53.838.737 1.494.059.430 575.746.802 3.547.527.063 1.687.361.453 5.234.888.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.130.746.539 486.004.774Dönem Karı (Zararı)690.342.563 94.661.179Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler479.104.363 139.608.399Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 10 96.148.236 34.564.845Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.747.863 4.157.594Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -345.958 118.104Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 4.093.821 4.039.490Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler46.097.152 6.370.269Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 41.646.269 6.693.848Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 4.450.883 -323.579Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler223.091.382 34.292.930Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler230.750.721 36.714.502Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-7.659.339 -2.421.572Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler39.511.539 85.785Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler86.746 85.785Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler39.424.793 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-21.833.771 -1.341.105Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 92.500.476 66.448.822Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-158.514 -4.970.741Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler9 10 -158.514 -4.970.741İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler82.640.780 278.901.936Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-37.815.270 -116.259.757Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-91.503.114 -61.321.055Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler24.979.963 409.000.069Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.052.438.495 -109.425.342Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.614.929.883 23.638.856Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.629.802 437.626Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.882.525 10.187.358Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-540.837.037 43.455.844İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler158.812.523 79.188.337Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.252.087.706 513.171.514Ödenen Faiz-125.649.906 -7.146.055Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -51.604.938 -13.773.803Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 55.913.677 -6.246.882YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-198.902.003 -106.386.530Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 10 8.892.366 25.291.830Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 10 -160.944.703 -56.510.250Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-46.849.666 -75.168.110FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI314.036.604 -469.135.163Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.341.200.000 300.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.027.163.396 -769.135.163YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.245.881.140 -89.516.919Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi78.884.313 122.676.277NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.324.765.453 33.159.358DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.171.491.537 657.508.102DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.496.256.990 690.667.460Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.505.680.861 1.179.720.584Finansal Yatırımlar17 234.936.812 191.032.590Ticari Alacaklar1.949.297.061 1.908.401.522İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 611.950.233 1.248.779.873İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.337.346.828 659.621.649Diğer Alacaklar317.974.681 230.134.594İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 317.974.681 230.134.594Türev Araçlar0 39.424.793Stoklar8 4.890.673.962 5.018.321.850Peşin Ödenmiş Giderler19 1.549.171.366 590.944.195Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 1.507.247 52.859Diğer Dönen Varlıklar72.789.504 101.697.254ARA TOPLAM11.522.031.494 9.259.730.241TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.522.031.494 9.259.730.241DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar17 25.912.606 22.967.162Diğer Alacaklar22.600.498 18.937.471İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 22.600.498 18.937.471Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar62.509.792 40.676.021Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller191.391.546 191.478.293Maddi Duran Varlıklar9 3.497.073.711 3.081.727.065Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 270.416.376 202.070.743Şerefiye138.764.868 119.358.609Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar131.651.508 82.712.134Peşin Ödenmiş Giderler19 326.234.219 232.022.895TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.396.138.748 3.789.879.650TOPLAM VARLIKLAR15.918.170.242 13.049.609.891KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.980.346.531 2.559.498.555Ticari Borçlar6.313.876.360 4.703.871.505İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 9.115.871 7.177.456İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 6.304.760.489 4.696.694.049Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 80.695.632 77.065.830Diğer Borçlar195.671.776 192.789.251İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 195.671.776 192.789.251Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 211.956.092 752.793.129Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 96.151.561 72.397.614Kısa Vadeli Karşılıklar333.632.707 240.567.472Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 58.376.185 51.430.512Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 275.256.522 189.136.960ARA TOPLAM10.212.330.659 8.598.983.356TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.212.330.659 8.598.983.356UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 6.643.908 8.354.465Uzun Vadeli Karşılıklar373.725.739 338.204.352Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 373.725.739 338.204.352Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 90.581.420 75.809.339TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER470.951.067 422.368.156TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.683.281.726 9.021.351.512ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.547.527.063 2.718.613.989Ödenmiş Sermaye20 334.000.000 334.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.089.882.094 886.381.492Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)543.879.145 547.161.131Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)549.972.967 549.972.967Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.093.822 -2.811.836Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar6.243.916 6.243.916Yabancı Para Çevrim Farkları539.759.033 332.976.445Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler53.838.737 53.838.737Yasal Yedekler20 53.838.737 53.838.737Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.494.059.430 921.268.125Net Dönem Karı veya Zararı575.746.802 523.125.635Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.687.361.453 1.309.644.390TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.234.888.516 4.028.258.379TOPLAM KAYNAKLAR15.918.170.242 13.049.609.891Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 7.923.039.262 2.344.638.252Satışların Maliyeti13 -6.411.119.173 -1.798.877.419TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.511.920.089 545.760.833BRÜT KAR (ZARAR)1.511.920.089 545.760.833Genel Yönetim Giderleri-69.299.831 -60.155.050Pazarlama Giderleri-202.382.150 -139.386.629Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 353.842.390 159.962.526Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -823.302.216 -273.052.280ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)770.778.282 233.129.400Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler158.514 5.923.634Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-240 -96.513Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar21.833.771 1.341.105FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)792.770.327 240.297.626Finansman Gelirleri164.951.174 68.173.456Finansman Giderleri-250.131.700 -122.918.207Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)75.253.238 -24.442.874SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)782.843.039 161.110.001Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-92.500.476 -66.448.822Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -79.392.604 -4.770.509Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -13.107.872 -61.678.313SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)690.342.563 94.661.179DÖNEM KARI (ZARARI)690.342.563 94.661.179Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar114.595.761 -28.568.522Ana Ortaklık Payları575.746.802 123.229.701Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (kuruş) 15 1,72400000 0,36900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.281.986 988.031Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.102.483 1.235.039Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler820.497 -247.008Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar417.966.538 246.073.979Yabancı Para Çevrim Farkları417.966.538 246.073.979DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)414.684.552 247.062.010TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.105.027.115 341.723.189Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar325.779.711 93.597.864Ana Ortaklık Payları779.247.404 248.125.325http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031333BIST