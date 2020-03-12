***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2019 yılı gerçekleşmeleri ve 2020 yılı hedefleri doğrultusunda güncellenen şirketimizin "Yatırımcı Sunumu" duyuru ekinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827632BIST