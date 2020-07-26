***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 68. Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 20.05.2020Genel Kurul Tarihi 25.06.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres İstanbul Kadıköy Bora Sokak Nida Kule Göztepe İş Merkezi No:1 K:B1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi6 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi7 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti8 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti9 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilen "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin Genel Kurul'un onayına sunulması10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması11 - Söğüt Maden Sahası ile ilgili gelişmeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - 2019 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi14 - 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi15 - "Ücretlendirme politikası" ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve müzakeresi16 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi17 - Dilek ve temenniler18 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve Finansal Tablolar onaylanmıştır.- Dönem içinde yapılan Yönetim Kurulu üye seçimi Genel Kurulca onaylanmış ve Yönetim Kurulu ibra edilmiştir.- Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi kabul edilmiş ve Şirketimiz'in yasal kayıtlara göre dağıtılabilir dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.- Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu'nun önerdiği Eren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.- 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak huzur hakları tespit edilmiştir.- 2019 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminatlar, rehinler, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler, 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemler, "Ücretlendirme Politikası" ve 2019 yılı faaliyet döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerindeki yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 24.07.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 68. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi - KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 25 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen 68. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24 Temmuz 2020 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861917BIST