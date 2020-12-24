***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSosyal medyada ve çeşitli internet sitelerinde, Şirketimizin Söğüt maden projesi hakkında hiçbir surette gerçeği yansıtmayan haber ve söylentilerin dolaşıma sokulduğu görülmektedir. Kamuoyunun, ilgili proje hakkında, Şirketimiz yetkililerinin açıklamaları ve KAP bildirimleri haricindeki kaynaklara itibar etmemesini önemle rica ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894668BIST