***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
24.12.2020 01:05
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sosyal medyada ve çeşitli internet sitelerinde, Şirketimizin Söğüt maden projesi hakkında hiçbir surette gerçeği yansıtmayan haber ve söylentilerin dolaşıma sokulduğu görülmektedir. Kamuoyunun, ilgili proje hakkında, Şirketimiz yetkililerinin açıklamaları ve KAP bildirimleri haricindeki kaynaklara itibar etmemesini önemle rica ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894668
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,69
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.421
En Düşük
1.409
18:057,6574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
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7,6574
En Düşük
7,6240
18:059,3416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0114
|Açılış
|: 9,2950
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|Önceki Kapanış
|: 9,3300
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9,3416
En Düşük
9,2931
18:05459,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,81
|Açılış
|: 459,71
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
461,20
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|612,80
|118.806.129
|% 10,00
|
|ALCAR
|374,10
|336.970.463
|% 10,00
|
|CLEBI
|157,30
|201.938.711
|% 10,00
|
|HATEK
|15,29
|37.324.206
|% 10,00
|
|POLTK
|368,50
|2.117.393
|% 10,00
|
|SNPAM
|21,96
|2.126.707
|% -10,00
|
|PAMEL
|16,93
|991.522
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|2.372.705
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|1.166.727
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|236.330.529
|% -9,90
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.399.836
|% 9,72
|
|GARAN
|9,96
|1.598.583.386
|% -0,80
|
|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 3,48
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 2,70
|
|THYAO
|12,46
|900.023.773
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.399.836
|% 9,72
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,18
|756.584.097
|% 0,93
|
|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 3,48
|
|YKBNK
|3,05
|580.073.919
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6259
|7,6531
|% 0,16
|
|Euro
|9,3059
|9,3224
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,2798
|10,3314
|% 0,79
|
|Frank
|8,5650
|8,6166
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0309
|2,0411
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|0,16
|
|Altın Gr.
|460
|460
|1,75
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,22
|51,22
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:57TSGYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 415 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 25, 940.00 milyon TL de
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17:56SANKO
Yüzde 5.56 oranında artışla 10.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 099 adet işlem
-
17:55AKMGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 68.25 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 508 adet işlem
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17:53EMKEL
Yüzde 9.74 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 732 adet işlem