***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.04.2020 14:23
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.04.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2020 tarihli onayına istinaden şirketimiz esas sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesinin iznine ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvuru 09.04.2020 tarihinde ilgili bakanlığın 50035491/431.02 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837432
BIST
17:0996.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 181,62
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
17:096,7928
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,0957
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7943
En Düşük
6,7014
17:097,4166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1014
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
17:09369,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 6,02
|Açılış
|: 369,51
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,93
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|AVGYO
|1,54
|33.450.172
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.173.372
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|15.388.549
|% 10,00
|
|DOKTA
|24,86
|2.796.124
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|568.130
|% 10,00
|
|NIBAS
|6,05
|500.949
|% -9,70
|
|METAL
|0,84
|106.919
|% -9,68
|
|PRZMA
|4,41
|40.138.200
|% -8,70
|
|ROYAL
|1,73
|668.706
|% -6,49
|
|ETYAT
|1,35
|3.859.379
|% -4,93
|
|THYAO
|10,19
|1.588.661.852
|% 3,98
|
|GARAN
|8,56
|953.981.147
|% -0,81
|
|PGSUS
|55,80
|870.158.264
|% 9,52
|
|ASELS
|25,02
|456.363.166
|% -0,32
|
|GSRAY
|2,62
|439.811.233
|% 3,15
|
|GSRAY
|2,62
|439.811.233
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,03
|335.445.891
|% -1,46
|
|THYAO
|10,19
|1.588.661.852
|% 3,98
|
|CEMAS
|1,03
|144.866.238
|% 9,57
|
|ODAS
|1,48
|174.575.039
|% 3,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4629
|8,5053
|% 1,77
|
|Frank
|6,9877
|7,0298
|% 1,18
|
|Riyal
|1,7997
|1,8087
|% 1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.695
|8,31
|
|Altın Gr.
|368
|369
|5,25
|
|Cumhuriyet
|2.359
|2.415
|34,90
|
|Tam
|2.425
|2.485
|39,70
|
|Yarım
|1.180
|1.209
|17,50
|
|Çeyrek
|592
|605
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,25
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,00
|
|B. Petrol
|31,95
|31,95
|0,47
|
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