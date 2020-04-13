***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 17.03.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.04.2020Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2020 tarihli onayına istinaden şirketimiz esas sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesinin iznine ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvuru 09.04.2020 tarihinde ilgili bakanlığın 50035491/431.02 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837432BIST