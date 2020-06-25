***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 17.03.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.06.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarEsas Sözleşmemizin 7.Maddesine ilişkin tadil tasarısı 68.Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olup Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur. Tescil ve ilan işlemleri başlatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 68. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852981BIST