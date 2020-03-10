***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıŞirket’imiz tarafından yatırımcı konferansı düzenlenmemiş olup, yıl boyunca Şirket merkezimizde 11 adet yatırımcı toplantısı gerçekleştirilmiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750670Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıTürkçe ve İngilizce eş anlı olarak sunulmuştur.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıYıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında herhangi bir işlem yoktur.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735631Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım PolitikasıBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/353068Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıYoktur.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri dışında şirket çalışanlarımız ve Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi katılmıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 75,951.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kâr Dağıtım PolitikasıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniYönetim Kurulu’nun 2018 yılı kârının kullanım şekline dair 28/03/2019 tarihli kararı aşağıdaki gibidir “2018 yılı hesap döneminde Şirket, yasal kayıtlarına göre 328.819.510,81-?, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarında ise 64.340.136,00-? (ana ortaklığa ait) net dönem zararı yapmıştır. Bu çerçevede, Şirket'in yasal kayıtlarına göre dağıtılabilir dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması önerilmektedir. ” Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımına ilişkin kararı Genel Kurul’un onayına sunulmuştur. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu’nun 2018 yılı kârının kullanım şekline ilişkin kararı 600-? itibari değerde olumsuz oya karşılık 260.868.165,110739-? itibari değerde oyla onaylanmıştır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760862Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı02/05/2019 0 % 78,1044 % 0,0031 % 78,1013 Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Dokümanları Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Dokümanları - 109 https://www.kap. org.tr/tr/Bildirim/760862İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yıllık Faaliyet Raporu/IX. Yönetim Kurulu/D. Yönetim Kurulu Komitelerinin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı/Denetimden Sorumlu KomiteFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yıllık Faaliyet Raporu/IX. Yönetim Kurulu/D. Yönetim Kurulu Komitelerinin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı/Kurumsal Yönetim KomitesiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yıllık Faaliyet Raporu/IX. Yönetim Kurulu/D. Yönetim Kurulu Komitelerinin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yıllık Faaliyet Raporu/IX. Yönetim Kurulu/D. Yönetim Kurulu Komitelerinin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı/Riskin Erken Saptanması KomitesiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yıllık Faaliyet Raporu/IX. Yönetim Kurulu/D. Yönetim Kurulu Komitelerinin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıYıllık Faaliyet Raporu/X. Gübre Sektörüne İlişkin Değerlendirme ve Hedeflerimiz/2018 Yılı DeğerlendirmesiKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Ücretlendirme PolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıYıllık Faaliyet Raporu/ IX. Yönetim Kurulu/F. Yönetim Kurulu’na Sağlanan Mali HaklarBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 5 5Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 67 % 33 3 3Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 67 % 66 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiFahrettin Poyraz-Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağcı-Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Yumaklı-Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıİç Kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere rapor sunulmamakta olup, raporlar belli periyotlarla üst yönetime yapılmaktadır.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıYıllık Faaliyet Raporu/IX. Yönetim Kurulu/B. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet EsaslarıYönetim kurulu başkanının adıFahrettin Poyrazİcra başkanı / genel müdürün adıİbrahim YumaklıYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıAynı kişi olmadıkları için KAP duyurusu bulunmamaktadır.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıKadın üyelerin sayısı ve oranıBildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıFAHRETTİN POYRAZ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 19/12/2017 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)AHMET BAĞCI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 03/05/2018 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)SELAHATTİN KÜLCÜ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/03/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)İBRAHİM YUMAKLI İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/10/2016 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)MEHMET TUNÇAK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 03/05/2018 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)MEHMET OKAN ATEŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/05/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)SEYFULLAH ARSLANTÜRK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/02/2018 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)MEHMET BULUT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/03/2018 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)MURAT YAŞA İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 11/05/2017 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYoktur.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıDisiplin Kurulu BaşkanlığıŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerietik.bildirim@gubretas.com.tr / 0216 468 50 553.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYoktur.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıSendika3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüYönetim Kurulu, Şirket’imizin Eğitim ve Gelişim Prosedürü kapsamında çalışanlarımızın her türlü gelişimine ve yönetsel becerilerinin artmasına önem vermektedir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiKurumsal/İnsan KaynaklarıPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiKurumsal/İnsan Kaynaklarıİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik KurallarKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Kurumsal Sosyal Sorumlulukİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerİrtikâp ve rüşvet de dâhil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele hususu Şirket’imizin Etik İlkeler ve Çalışma Politikası'nda yer almakta olup, çalışanlarımız bu konuya gereken titizliği göstermekle sorumlu tutulmuştur. Ayrıca bu kapsamda ortaya çıkabilecek şikâyetler için Şirket’imiz tarafından gerekli ihbar mekanizmaları oluşturulmuştur. Bu kapsamda e-posta ve telefon aracılığıyla gelen bildirimler Disiplin Kurulu tarafından değerlendirmeye alınarak süreç ilerletilmekte ve sonuca bağlanmaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileri / Bilgi Toplumu Hizmetleri, Ortaklık Yapısı, Kurumsal Yönetim (Esas Sözleşme, Etik Kurallar, Politikalar), Özel Durum Açıklamaları, Finansal Tablo ve Dipnotlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Genel Kurul Dokümanları, Sıkça Sorulan SorularKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı İlişkileri / Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYıllık Faaliyet Raporu/Sayfa 14-17 ve Sayfa 50b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYıllık Faaliyet Raporu/Sayfa 48-49c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıYıllık Faaliyet Raporu/Sayfa 47ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYıllık Faaliyet Raporu/Sayfa 43e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYıllık Faaliyet Raporu/Sayfa 40-41İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı12Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 97,2Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu14 gün önce Yönetim Kurulu üyelerine sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/ Esas Sözleşme/Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi/III. Yönetim KuruluÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBu hususta oluşturulmuş bir politika ve belirlenen bir sınır olmamakla birlikte, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz özelinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6 maddesinin "ğ" alt maddesinde belirtilen üst sınır benimsenmiştir.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıYıllık Faaliyet Raporu/IX. Yönetim Kurulu/D. Yönetim Kurulu Komitelerinin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698446Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) - MEHMET BULUT Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - MURAT YAŞA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - SEYFULLAH ARSLANTÜRK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - MURAT YAŞA Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - MEHMET TUNÇAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - KADİR BUDAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - SEYFULLAH ARSLANTÜRK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - MEHMET BULUT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - ERTUĞRUL KÖSE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826749BIST