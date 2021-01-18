***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1-) Bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü olarak görevlendirilen Sayın Mahmut Karaman, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'deki geçiş sürecine ilişkin iş ve işlemleri tamamlamasını müteakiben,18 Ocak 2021 tarihi itibariyle, Şirketimizdeki İşletmeler ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine dönmüştür.2-) Bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. tarafından hayata geçirilecek olan Söğüt Maden Projesi'ne ilişkin Sayın Halit Semih Demircan, 18 Ocak 2021 tarihi itibariyle Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902976BIST