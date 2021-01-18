***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2021 10:48
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1-) Bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü olarak görevlendirilen Sayın Mahmut Karaman, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'deki geçiş sürecine ilişkin iş ve işlemleri tamamlamasını müteakiben,18 Ocak 2021 tarihi itibariyle, Şirketimizdeki İşletmeler ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine dönmüştür.
2-) Bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. tarafından hayata geçirilecek olan Söğüt Maden Projesi'ne ilişkin Sayın Halit Semih Demircan, 18 Ocak 2021 tarihi itibariyle Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902976
BIST
11:051.523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,95
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.525
En Düşük
1.509
11:057,5155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0569
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
11:059,0814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0696
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,1177
En Düşük
8,9816
11:05443,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,65
|Açılış
|: 443,46
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler11:05
|ACSEL
|20,46
|11.680.302
|% 10,00
|
|POLTK
|529,20
|17.207.957
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|10.659.514
|% 10,00
|
|SODSN
|38,72
|482.993
|% 10,00
|
|YESIL
|202,60
|42.964.006
|% 9,99
|
|KUTPO
|47,22
|86.052.431
|% -5,65
|
|TDGYO
|9,01
|4.135.400
|% -5,06
|
|SUMAS
|65,00
|614.120
|% -5,04
|
|MSGYO
|5,44
|7.102.573
|% -4,23
|
|IZFAS
|6,14
|651.298
|% -4,06
|
|KOZAL
|119,20
|694.030.618
|% 2,67
|
|KRDMD
|6,79
|441.060.516
|% 2,72
|
|DOHOL
|3,44
|387.037.537
|% -0,58
|
|GARAN
|9,98
|378.712.821
|% -0,40
|
|SISE
|7,74
|350.613.090
|% -1,02
|
|TSKB
|1,88
|217.929.748
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,44
|387.037.537
|% -0,58
|
|SKBNK
|1,59
|136.613.000
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,43
|199.156.376
|% -0,82
|
|IHLGM
|1,43
|111.780.406
|% 3,62
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5116
|7,5155
|% 0,76
|
|Euro
|9,0724
|9,0814
|% 0,77
|
|Sterlin
|10,1593
|10,2103
|% 0,58
|
|Frank
|8,3975
|8,4481
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9976
|2,0076
|% 0,77
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|9,96
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,65
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,12
|
|B. Petrol
|54,81
|54,81
|-0,29
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
-
11:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 71 kaybederek (% -0.41 ) 1, 647
-
11:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, TSKB, DOHOL
-
11:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, KOZAL
-
11:19XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 7, 010.00 milyon TL de
-
11:18KUTPO
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 47.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 777, 410 adet işlem