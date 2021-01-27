***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.01.2021 14:34
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Petrol-İş Sendikası arasındaki 2021 ve 2022 yıllarını kapsayacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 27.01.2021 tarihi itibariyle başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904669
BIST
16:041.498
En Yüksek
|Değişim
|: -2,45%
|| -37,70
|Açılış
|: 1.536
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|Önceki Kapanış
|: 1.536
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1.541
En Düşük
1.489
16:047,3905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
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|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3967
En Düşük
7,3418
16:048,9534
En Yüksek
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|: 0,17%
|| 0,0151
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 8,9400
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8,9851
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|Açılış
|: 437,13
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|Önceki Kapanış
|: 437,11
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439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:04
|LUKSK
|48,44
|14.520.050
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|176.369.204
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|GLRYH
|11,04
|18.704.557
|% 9,96
|
|SEKUR
|32,52
|59.067.220
|% 9,94
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.748.834
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,99
|1.606.108.889
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,46
|1.423.724.616
|% -3,15
|
|GARAN
|9,29
|1.255.201.436
|% -2,42
|
|KRDMD
|6,83
|1.042.454.207
|% -1,01
|
|KARSN
|4,71
|937.690.397
|% -6,18
|
|EKGYO
|2,46
|1.423.724.616
|% -3,15
|
|ODAS
|3,99
|1.606.108.889
|% 1,01
|
|TSKB
|1,86
|649.651.897
|% -3,63
|
|SKBNK
|1,47
|418.872.157
|% -2,00
|
|IHLGM
|1,43
|323.246.766
|% -5,92
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3851
|7,3905
|% 0,63
|
|Euro
|8,9500
|8,9534
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,0912
|10,1418
|% 0,32
|
|Frank
|8,2789
|8,3288
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9638
|1,9736
|% 0,61
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-11,16
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.893
|2.937
|-17,00
|
|Tam
|2.878
|2.951
|-20,46
|
|Yarım
|1.391
|1.427
|-9,89
|
|Çeyrek
|698
|714
|-4,95
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,07
|
|B. Petrol
|55,60
|55,60
|-0,04
|