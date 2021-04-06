***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2021 18:19
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önergesine istinaden, Yönetim Kurulumuz 06.04.2021 tarihinde
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında Sn. Prof. Dr. Mehmet BULUT, Sn. Murat YAŞA ve Sn. Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ'nin bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak seçilmelerine ve bu seçimlerin 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923967
BIST
18:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -21,47
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
18:058,1422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0401
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
18:059,6789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0877
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6789
En Düşük
9,5657
18:05456,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 6,71
|Açılış
|: 456,72
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,86
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SARKY
|15,29
|130.541.308
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|502.607
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.667.006
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.680.298
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|217.540
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,38
|5.145.518
|% -10,00
|
|IEYHO
|1,17
|44.805.588
|% -10,00
|
|ORMA
|26,10
|1.426.746
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|76.469.734
|% -9,97
|
|KRTEK
|19,68
|158.838.538
|% -9,97
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|FENER
|38,22
|1.149.778.571
|% 1,22
|
|GUBRF
|76,00
|1.136.535.715
|% -2,50
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|233.367.773
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,18
|316.221.912
|% -2,68
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1370
|8,1422
|% 0,49
|
|Euro
|9,6567
|9,6789
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,2651
|11,3216
|% 0,34
|
|Frank
|8,7136
|8,7661
|% 1,16
|
|Riyal
|2,1686
|2,1795
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|16,21
|
|Altın Gr.
|458
|458
|7,67
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,26
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,13
|
|B. Petrol
|63,80
|63,80
|1,65
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, FRIGO, NTGAZ, UMPAS, SARKY, KRONT, BJKAS, TURGG, MTRKS, TKURU
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, TRILC, EDIP, ADESE, IEYHO, UTPYA, IZFAS, DERHL