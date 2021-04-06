***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurumsal Yönetim Komitesi'nin önergesine istinaden, Yönetim Kurulumuz 06.04.2021 tarihindeSermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında Sn. Prof. Dr. Mehmet BULUT, Sn. Murat YAŞA ve Sn. Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ'nin bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak seçilmelerine ve bu seçimlerin 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923967BIST