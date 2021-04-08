***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.04.2021 tarihindeki 69. Olağan Genel Kurul'umuzda, Gübretaş Maden Yatırımları Genel Müdürümü Sn. Halit Semih Demircan tarafından Genel Kurul Gündemi'nin 10. Maddesi uyarınca gerçekleştirilen sunumu kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925285BIST