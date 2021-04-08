***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2021 16:39
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.04.2021 tarihindeki 69. Olağan Genel Kurul'umuzda, Gübretaş Maden Yatırımları Genel Müdürümü Sn. Halit Semih Demircan tarafından Genel Kurul Gündemi'nin 10. Maddesi uyarınca gerçekleştirilen sunumu kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925285
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|INTEM
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|TKURU
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|8.612.865
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|
|IDEAS
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|BJKAS
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|785.076.203
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|GARAN
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|3,32
|559.573.319
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|SISE
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|558.984.966
|% 0,81
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|FENER
|37,62
|517.614.314
|% -3,29
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|DOHOL
|3,32
|559.573.319
|% 2,15
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|EKGYO
|1,93
|256.558.718
|% -2,03
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|YKBNK
|2,19
|232.648.275
|% -0,45
|
|YYAPI
|1,93
|165.891.106
|% 3,21
|
|GARAN
|6,81
|586.098.497
|% -0,44
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|17:01
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,1474
|8,1551
|% 0,11
|
|Euro
|9,7131
|9,7208
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,1788
|11,2348
|% 0,15
|
|Frank
|8,7746
|8,8275
|% 0,50
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|Riyal
|2,1661
|2,1770
|% -0,00
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|17:01
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.755
|1.755
|17,30
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|Altın Gr.
|460
|460
|4,70
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|11,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,24
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,85
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,54
|0,38
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|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,10
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|-0,54
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