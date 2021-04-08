***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.04.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde kurulması gerekli,1) Denetimden Sorumlu Komite'de Sn. Prof. Dr. Mehmet BULUT (Başkan), Sn. Murat YAŞA ve Sn. Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ'nin yer almasına,2) Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Sn.Murat YAŞA (Başkan), Sn.Doç.Dr. Zeynep Müjde SAKAR ve Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Kıdemli Uzmanı Sn.Çağlar KARAKAYA'nın yer almasına,3) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Sn. Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ (Başkan), Sn. Prof. Dr. Mehmet BULUT ve Risk, Süreç ve Kalite Yönetimi Müdürü Sn. Ertuğrul KÖSE'nin yer almasına,karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925867BIST