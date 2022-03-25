***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2022 16:15
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından kimyevi gübre alımına ilişkin olarak yapılan ihale kapsamında şirketimiz hakkında verilen 6 ay süreyle kamu ihalelerinden yasaklanmaya dair karar ve bu karara karşı açtığımız davada yasaklama kararının yürütmesinin durdurulduğu daha önce açıklanmıştı.
Ankara 15. İdare Mahkemesi'nce dava konusu idari işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle yasaklama kararına ilişkin idari işlemin iptaline karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013053
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