***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından kimyevi gübre alımına ilişkin olarak yapılan ihale kapsamında şirketimiz hakkında verilen 6 ay süreyle kamu ihalelerinden yasaklanmaya dair karar ve bu karara karşı açtığımız davada yasaklama kararının yürütmesinin durdurulduğu daha önce açıklanmıştı.Ankara 15. İdare Mahkemesi'nce dava konusu idari işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle yasaklama kararına ilişkin idari işlemin iptaline karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013053BIST