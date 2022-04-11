***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2022 12:28
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Sn. İbrahim YUMAKLI'nın yerine Şirketimiz Genel Müdürlüğüne vekaleten Sn. Mehmet YENER atanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019083
BIST
12:312.426
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 32,70
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.427
En Düşük
2.401
12:3114,7448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
12:3116,1073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0614
|Açılış
|: 16,0800
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|Önceki Kapanış
|: 16,0400
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16,1352
En Düşük
16,0322
12:31927,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,39
|Açılış
|: 927,84
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|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,74
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler12:31
|DURDO
|18,97
|16.159.969
|% 9,97
|
|SANKO
|11,39
|11.654.757
|% 9,94
|
|IHAAS
|15,16
|16.642.293
|% 9,93
|
|MIPAZ
|6,75
|28.156.679
|% 9,93
|
|PAGYO
|14,46
|9.381.232
|% 9,79
|
|MARTI
|1,87
|84.657.853
|% -7,88
|
|ULUSE
|148,90
|36.828.458
|% -5,34
|
|GZNMI
|39,38
|20.148.956
|% -4,79
|
|CEOEM
|11,44
|15.917.441
|% -3,87
|
|LIDER
|18,13
|46.166.409
|% -2,89
|
|GARAN
|13,68
|2.150.019.495
|% 2,86
|
|THYAO
|35,44
|1.222.921.160
|% 0,34
|
|YKBNK
|4,89
|1.176.161.128
|% 4,71
|
|SISE
|17,09
|1.100.722.550
|% 1,12
|
|ASELS
|27,96
|1.028.883.189
|% 0,22
|
|TSKB
|1,69
|430.916.841
|% 6,29
|
|YKBNK
|4,89
|1.176.161.128
|% 4,71
|
|EKGYO
|2,70
|612.667.819
|% 3,05
|
|DOHOL
|3,93
|840.918.035
|% 9,78
|
|ODAS
|2,22
|402.772.954
|% -0,89
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7315
|14,7448
|% 0,01
|
|Euro
|16,0954
|16,1073
|% 0,38
|
|Sterlin
|19,1517
|19,2477
|% -0,04
|
|Frank
|15,7163
|15,8110
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9187
|3,9383
|% -0,02
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|10,86
|
|Altın Gr.
|928
|928
|4,54
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|32,00
|
|Tam
|6.117
|6.268
|30,95
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|14,98
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|25,00
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,08
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,51
|