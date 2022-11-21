***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.11.2022 17:48
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
İskenderun Liman Tesisleri'nin modernizasyonu ve İskenderun'da ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut depoların yıkılarak yerine yeni depolar yapılması için tüm kurumlardan gerekli izin ve onayların alınması ve söz konusu projelerin yatırıma uygun hale getirilmesi konusunda idarenin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081448
BIST
18:054.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 43,59
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.570
En Düşük
4.464
18:0518,6182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
18:0519,0812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1538
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0483
18:051.038,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -7,86
|Açılış
|: 1.038,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.038,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|227,80
|257.070.069
|% 10,00
|
|ARDYZ
|9,35
|246.691.307
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|34.027.424
|% 10,00
|
|MRSHL
|342,10
|26.312.411
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|29.230.223
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|299.753.951
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|7.212.851
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|255.664.605
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|THYAO
|106,90
|6.604.263.512
|% 0,28
|
|ASELS
|41,58
|4.900.277.111
|% 4,68
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|EREGL
|37,70
|3.881.331.658
|% 2,17
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.398.862
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,45
|835.170.386
|% 0,82
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|ISCTR
|9,75
|2.708.248.746
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6164
|18,6182
|% 0,05
|
|Euro
|19,0718
|19,0812
|% -0,80
|
|Sterlin
|21,8879
|21,9977
|% -0,72
|
|Frank
|19,3548
|19,4714
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9392
|4,9640
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-14,47
|
|Altın Gr.
|1.039
|1.039
|-7,14
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.958
|7.057
|-74,00
|
|Yarım
|3.385
|3.450
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.725
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,71
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|-0,09
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|-4,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BSOKE
Yüzde 8.32 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 690, 642 adet işlem
-
17:58VERTU
Yüzde 5.95 oranında artışla 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 677, 854 adet işlem
-
17:57KRPLS
Yüzde 6.42 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 719, 048 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.09 ) 4, 914
-
17:55XU100
Endeks 4, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 79, 505.00 milyon TL de