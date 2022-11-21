***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 21.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaİskenderun Liman Tesisleri'nin modernizasyonu ve İskenderun'da ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut depoların yıkılarak yerine yeni depolar yapılması için tüm kurumlardan gerekli izin ve onayların alınması ve söz konusu projelerin yatırıma uygun hale getirilmesi konusunda idarenin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081448BIST