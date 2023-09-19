***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuz, Şirketimizin Yarımca Tesisleri'nde bulunan TSP (Triple Süperfosfat) gübre üretim tesisinde teknolojinin eski olması ve çevreye duyarlılık politikamız doğrultusunda TSP üretimine son verilmesine, bu üretim tesisinin son dönemde pazar payı büyüyen, çevre ve tüketiciler açısından da daha faydalı ve verimli olduğu değerlendirilen yavaş salınımlı gübreleri (Slowfert) üretecek şekilde dönüştürülmesine karar vermiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196291BIST