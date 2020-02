***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiRazi Petrochemical Co. Kimyevi Gübre ve Gübre Hammaddeleri Üretimi 2800000000000 1368698169000 IRR 48,88 Bağlı OrtaklıkTarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. Zirai İlaç Üretimi ve Satışı 16000000 6400000 TRY 40,00 İştirakTarnet Tar. Kr. Bil. San. Tic. A.Ş. Bilişim Teknolojileri 9500000 1.498.845,25 TRY 15,78 Finansal Varlık