***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.02.2020 22:01
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Razi Petrochemical Co. Kimyevi Gübre ve Gübre Hammaddeleri Üretimi 2800000000000 1368698169000 IRR 48,88 Bağlı Ortaklık
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. Zirai İlaç Üretimi ve Satışı 16000000 6400000 TRY 40,00 İştirak
Tarnet Tar. Kr. Bil. San. Tic. A.Ş. Bilişim Teknolojileri 9500000 1.498.845,25 TRY 15,78 Finansal Varlık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817517
BIST
18:05122.284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -36,90
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
18:055,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9891
En Düşük
5,9865
18:056,5818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5818
En Düşük
6,5773
18:05301,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,16
|Açılış
|: 301,65
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,97
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.780.700
|% 20,00
|
|GYHOL
|30,36
|20.716.220
|% 13,71
|
|OLMIP
|4,47
|22.575.114
|% 13,16
|
|RYGYO
|9,50
|89.644.768
|% 13,10
|
|VESTL
|16,27
|544.138.014
|% 10,08
|
|DOKTA
|64,05
|23.080.547
|% -14,94
|
|KRGYO
|3,21
|16.784.390
|% -8,02
|
|UMPAS
|0,61
|135.692
|% -7,58
|
|SALIX
|7,34
|112.780
|% -7,09
|
|SODSN
|14,00
|76.774
|% -6,67
|
|THYAO
|14,74
|2.525.153.976
|% 0,89
|
|ODAS
|2,25
|755.747.044
|% 1,35
|
|SASA
|9,24
|695.777.333
|% -2,33
|
|SISE
|5,59
|683.654.423
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,15
|639.903.989
|% 5,00
|
|ODAS
|2,25
|755.747.044
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,24
|288.165.306
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,94
|611.550.486
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,15
|639.903.989
|% 5,00
|
|TEKTU
|1,76
|312.662.395
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7193
|7,7581
|% -0,35
|
|Frank
|6,1182
|6,1551
|% -0,00
|
|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|0,62
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,16
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,00
|
|B. Petrol
|55,09
|55,09
|-0,19
|