***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÇağlar Karakaya Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Kıdemli Uzmanı 02.03.2020 (0216) 468 51 73 ckarakaya@gubretas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 210872 / 702085 / 602151 / 307866Gökhan Gümüş Hazine ve Finans Yönetimi Müdürü 02.05.2019 (0216) 468 50 80 ggumus@gubretas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 206801 / 701190 / 603142 / 304195http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823361BIST