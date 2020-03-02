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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.03.2020 17:50
GÜNCEL HABERLER



***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Çağlar Karakaya Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Kıdemli Uzmanı 02.03.2020 (0216) 468 51 73 ckarakaya@gubretas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 210872 / 702085 / 602151 / 307866
Gökhan Gümüş Hazine ve Finans Yönetimi Müdürü 02.05.2019 (0216) 468 50 80 ggumus@gubretas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 206801 / 701190 / 603142 / 304195




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823361


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106.425
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUCLK 5,52 46.717.758 % 20,00  
ASUZU 12,20 84.004.333 % 19,96  
BRYAT 73,45 10.530.088 % 19,24  
KARSN 1,98 595.388.975 % 18,56  
OYAYO 4,46 19.570.877 % 14,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9335 7,9732 % -0,41  
Frank 6,4857 6,5248 % 0,83  
Riyal 1,6546 1,6629 % -0,08  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 320 320 3,53  
Cumhuriyet 2.114 2.146 2,00  
Tam 2.105 2.157 -2,69  
Yarım 1.017 1.044 -1,30  
Çeyrek 510 522 -0,65  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 0,02  
Seans Raporu
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