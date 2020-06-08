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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

08.06.2020 19:40
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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/06/2020
Karar Sayısı
10458
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                       Şirketimizin 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri çerçevesinde
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
            Beyan ederiz.
                                                        Saygılarımızla,
                                              GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
 
          Mehmet BULUT                                           Murat YAŞA                                          Seyfullah ARSLANTÜRK                                              
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı         Denetimden Sorumlu Komite Üyesi              Denetimden Sorumlu Komite Üyesi        
Osman KÜÇÜKÇINAR                                               Önder ARI                                     
                                  Genel Müdür Yardımcısı - Finans                               Muhasebe Müdürü   




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850017


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