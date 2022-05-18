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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

18.05.2022 23:57
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/05/2022
Karar Sayısı
10591
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                             Şirketimizin 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri çerçevesinde     
a) Tarafımızca incelendiğini,    
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını  
Beyan ederiz.  
Saygılarımızla,
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. 
Mehmet BULUT                                     
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Murat YAŞA
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi 
Hüseyin BAĞRIYANIK
Genel Müdür Yardımcısı - Finans
Önder ARI 
Muhasebe Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031334


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Tam 6.274 6.432 30,49  
Yarım 3.032 3.111 14,75  
Çeyrek 1.521 1.556 7,37  
Gümüş.Ons 22,01 22,04 0,10  
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