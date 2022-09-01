***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantımızda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Yönetim Kurulu bünyesinde kurulması gerekli1) Denetimden Sorumlu Komite'de Sn. Hasan DURSUN (Başkan) ile Sn. Mustafa HAMARAT'ın yer almasına,2) Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Sn. Hasan DURSUN (Başkan), Sn. Mustafa HAMARAT ve Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Yöneticisi Sn. Çağlar KARAKAYA'nın yer almasına,3) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Sn. Mustafa HAMARAT (Başkan), Sn. Hasan DURSUN ve İç Denetim, Risk ve Süreç Yönetim Direktörü Sn. Mehmet Halil ÖZSÜER'in yer almasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059289BIST