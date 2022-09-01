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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

01.09.2022 14:48
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

01.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantımızda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Yönetim Kurulu bünyesinde kurulması gerekli
1) Denetimden Sorumlu Komite'de Sn. Hasan DURSUN (Başkan) ile Sn. Mustafa HAMARAT'ın yer almasına,
2) Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Sn. Hasan DURSUN (Başkan), Sn. Mustafa HAMARAT ve Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Yöneticisi Sn. Çağlar KARAKAYA'nın yer almasına,
3) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Sn. Mustafa HAMARAT (Başkan), Sn. Hasan DURSUN ve İç Denetim, Risk ve Süreç Yönetim Direktörü Sn. Mehmet Halil ÖZSÜER'in yer almasına,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059289


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