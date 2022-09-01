***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.09.2022 14:48
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantımızda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Yönetim Kurulu bünyesinde kurulması gerekli
1) Denetimden Sorumlu Komite'de Sn. Hasan DURSUN (Başkan) ile Sn. Mustafa HAMARAT'ın yer almasına,
2) Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Sn. Hasan DURSUN (Başkan), Sn. Mustafa HAMARAT ve Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Yöneticisi Sn. Çağlar KARAKAYA'nın yer almasına,
3) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Sn. Mustafa HAMARAT (Başkan), Sn. Hasan DURSUN ve İç Denetim, Risk ve Süreç Yönetim Direktörü Sn. Mehmet Halil ÖZSÜER'in yer almasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059289
BIST
14:353.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 4,71
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
14:3518,2103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
14:3518,2761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0208
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
14:35995,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,40
|Açılış
|: 995,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler14:33
|CLEBI
|397,10
|106.642.959
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|136.410.847
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.533.802
|% 9,99
|
|EMNIS
|43,04
|105.270
|% 9,96
|
|ARSAN
|5,55
|84.136.515
|% 9,90
|
|MTRKS
|52,80
|2.088.768
|% -9,97
|
|ESCAR
|39,36
|48.385.570
|% -8,89
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|PAMEL
|116,80
|15.821.300
|% -6,56
|
|HEDEF
|9,80
|35.926.117
|% -5,22
|
|KONTR
|46,78
|428.720.637
|% 7,48
|
|SMRTG
|40,86
|224.914.515
|% 9,13
|
|HUNER
|4,07
|210.905.851
|% 8,82
|
|GESAN
|69,85
|195.090.936
|% 4,25
|
|GWIND
|15,76
|169.539.291
|% 7,87
|
|HUNER
|4,07
|210.905.851
|% 8,82
|
|SEGYO
|1,32
|48.820.503
|% 2,33
|
|MOBTL
|2,32
|72.442.376
|% 4,04
|
|CONSE
|4,12
|88.200.157
|% 1,48
|
|ULUFA
|3,62
|74.728.259
|% -3,98
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1924
|18,2012
|% 0,09
|
|Euro
|18,2678
|18,2785
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,9848
|21,0900
|% -0,45
|
|Frank
|18,5127
|18,6242
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8244
|4,8486
|% 0,00
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-8,94
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-4,34
|
|Cumhuriyet
|6.673
|6.774
|-35,00
|
|Tam
|6.702
|6.756
|-18,00
|
|Yarım
|3.266
|3.303
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.651
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|-0,15
|
|B. Petrol
|93,54
|93,54
|-2,10
|
Seans Raporu
14:33
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