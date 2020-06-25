***GUSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2020 10:01
***GUSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GUSGR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GUSGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852771
BIST
12:06114.768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 318,73
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.773
En Düşük
113.420
12:066,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8491
12:067,7079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0106
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
12:06388,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,67
|Açılış
|: 388,93
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,34
|100.061.515
|% 9,88
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|AKSGY
|4,08
|13.751.692
|% 7,09
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,26
|86.722.416
|% -8,97
|
|BAYRK
|7,90
|5.635.461
|% -5,95
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|EGCEY
|1,24
|80.217
|% -5,34
|
|GUSGR
|4,45
|768.359.320
|% -5,32
|
|KRDMD
|3,08
|543.409.126
|% -1,91
|
|HALKB
|6,34
|489.573.042
|% 3,43
|
|GARAN
|8,21
|476.954.638
|% 0,24
|
|VAKBN
|5,16
|409.291.086
|% 1,57
|
|CEMAS
|1,48
|351.700.710
|% 3,50
|
|IEYHO
|0,90
|193.446.258
|% 1,12
|
|GUSGR
|4,45
|768.359.320
|% -5,32
|
|KRDMD
|3,08
|543.409.126
|% -1,91
|
|EKGYO
|1,92
|258.301.574
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5081
|8,5507
|% 0,27
|
|Frank
|7,1967
|7,2401
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|2,29
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.520
|2.540
|3,90
|
|Tam
|2.594
|2.606
|5,90
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|2,90
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|40,22
|40,22
|-0,09
|