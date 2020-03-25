***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.03.2020 18:55
***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz 24.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet dönemine ait Bağımsız Dış Denetim hizmetinin, Denetim Komitemizce de uygun görülen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmasına ve bu kararın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bilginize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832214
BIST
18:0589.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -223,19
|Açılış
|: 90.519
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|Önceki Kapanış
|: 89.286
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91.959
En Düşük
88.123
18:056,4375
En Yüksek
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En Düşük
6,3790
18:056,9930
En Yüksek
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|: 0,91%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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7,0149
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|Açılış
|: 334,15
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|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,42
|9.513.416
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|78.474.098
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.796.199
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.129.700
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,44
|239.389
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|19.006.013
|% -9,99
|
|METAL
|0,61
|17.044
|% -6,15
|
|MZHLD
|10,32
|42.772
|% -5,41
|
|PEKGY
|2,30
|9.596.406
|% -5,35
|
|ISYAT
|2,24
|15.312.839
|% -5,08
|
|ASELS
|23,44
|1.426.631.805
|% 2,63
|
|THYAO
|8,77
|1.317.778.715
|% 5,79
|
|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
|% -1,06
|
|AKBNK
|5,57
|418.004.528
|% -2,79
|
|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
|
|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
|% -1,06
|
|ODAS
|1,25
|196.217.199
|% -1,57
|
|THYAO
|8,77
|1.317.778.715
|% 5,79
|
|ISFIN
|2,88
|374.731.832
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5768
|7,6148
|% 0,74
|
|Frank
|6,5480
|6,5874
|% 0,59
|
|Riyal
|1,7087
|1,7173
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.617
|-4,61
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,52
|14,57
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,05
|
|B. Petrol
|27,23
|27,23
|0,08
|