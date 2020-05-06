***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
06.05.2020 18:20
***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2020 - 31.03.2020 faaliyet dönemi Şirketimiz Konsolide Olmayan Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843122
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -166,06
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
18:057,1812
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1070
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1958
En Düşük
7,0607
18:057,7626
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0927
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
18:05390,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,81
|Açılış
|: 390,28
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|6.770.882
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|16.719.733
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|389.719
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|599.819
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|242.887
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.229.398
|% -9,94
|
|DEVA
|14,65
|55.011.025
|% -8,61
|
|ULUUN
|9,41
|339.041.520
|% -8,55
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|MAALT
|75,50
|24.981.521
|% -7,98
|
|KRDMD
|2,48
|944.353.190
|% 9,73
|
|GARAN
|8,09
|661.695.638
|% -0,61
|
|TSPOR
|5,29
|573.264.992
|% -7,68
|
|GUSGR
|3,19
|539.030.594
|% 7,41
|
|KOZAA
|12,41
|520.276.684
|% 4,11
|
|KRDMD
|2,48
|944.353.190
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,19
|539.030.594
|% 7,41
|
|KARSN
|1,85
|311.704.849
|% 6,94
|
|GSRAY
|2,58
|382.992.377
|% -3,01
|
|YKBNK
|2,11
|269.258.139
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8628
|8,9073
|% 0,97
|
|Frank
|7,3479
|7,3921
|% 1,36
|
|Riyal
|1,9093
|1,9189
|% 1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-18,26
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,96
|
|Cumhuriyet
|2.496
|2.550
|9,90
|
|Tam
|2.569
|2.617
|14,20
|
|Yarım
|1.254
|1.279
|6,90
|
|Çeyrek
|625
|640
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|14,90
|14,93
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|29,43
|29,43
|-1,54
|