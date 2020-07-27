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***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.07.2020 23:57
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***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Tavanı Artırımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.07.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 540.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 30.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.07.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimize ait kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve söz konusu tavanın geçerlilik süresinin uzatılması kapsamında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakip Şirketimizin 540.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) olarak belirlenmesi hususu 27.08.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onayli_ Gunes Sigorta Esas Sözlesme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862222


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NUGYO 7,48 19.230.234 % 10,00  
PKENT 717,30 291.224 % 10,00  
GSDDE 4,73 21.728.213 % 10,00  
ISBIR 1.484,20 2.708.144 % 10,00  
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Sterlin 8,8168 8,8610 % 0,93  
Frank 7,4320 7,4767 % 0,32  
Riyal 1,8260 1,8351 % 0,31  
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Altın Gr. 428 429 9,72  
Cumhuriyet 2.800 2.828 104,20  
Tam 2.884 2.908 113,40  
Yarım 1.400 1.419 52,30  
Çeyrek 702 711 26,10  
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