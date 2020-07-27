***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Tavanı Artırımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.07.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 540.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 30.06.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.07.2020Ek AçıklamalarŞirketimize ait kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve söz konusu tavanın geçerlilik süresinin uzatılması kapsamında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakip Şirketimizin 540.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) olarak belirlenmesi hususu 27.08.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onayli_ Gunes Sigorta Esas Sözlesme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862222BIST