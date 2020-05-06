***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 1.836.185.125 1.689.062.336Kasa14 1.854 0Alınan Çekler0 0Bankalar14 1.643.636.381 1.485.043.414Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 192.546.890 204.018.922Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4.2 ve 11 142.436.026 122.817.105Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar0 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4.2 ve 11 142.436.026 122.817.105Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR4.2 ve 12 598.294.533 688.927.359Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 599.490.480 688.705.281Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)4.2 ve 12 -3.388.744 -1.984.964Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 263.727.552 247.603.788Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)4.2 ve 12 -261.534.755 -245.396.746İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR103.949.708 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar103.949.708 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12,4.2 ve 47 1.684.536 1.802.349Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar12,4.2 ve 47 1.684.536 1.802.349Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar423.504 423.504Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)-423.504 -423.504GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 214.676.375 178.900.267Ertelenmiş Üretim Giderleri17 195.818.944 160.854.044Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler17 18.857.431 18.046.223DİĞER CARİ VARLIKLAR24.884.424 18.965.340Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar4.2 ve 12 5.888.906 18.516.745Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları0 0Personele Verilen Avanslar4,2 75.296 61.590Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar47 18.920.222 387.005Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI2.922.110.727 2.700.474.756CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR4.2, 12 ve 47 73.792 73.792Finansal Kiralama Alacakları0 ğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 689.883.544 703.729.404Bağlı Menkul Kıymetler708.134.702 721.188.788İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)9 -18.251.158 -17.459.384MADDİ VARLIKLAR247.637.072 249.123.182Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 17.442.990 17.442.990Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 208.535.000 208.535.000Makine ve Teçhizatlar6 18.158.556 17.643.199Demirbaş ve Tesisatlar6 6.431.764 6.431.764Motorlu Taşıtlar6 11.315.970 11.315.970Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 1.524.437 1.524.437Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 10.307.147 10.320.330Birikmiş Amortismanlar (-)6 -26.078.792 -24.090.508Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR10.599.785 9.841.226Haklar8 18.748.250 16.744.677Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 16.507.653 16.507.653Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -24.752.584 -23.507.570Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar96.466 96.466GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR0 0Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI948.194.193 962.767.604TOPLAM VARLIKLAR3.870.304.920 3.663.242.360YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 305.912 478.051Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 423.834 615.146Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -117.922 -137.095Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4.2 ve 19 367.777.359 413.919.636Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar4.2 ve 19 367.777.359 413.919.636Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR4.2 287.718 104.142Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar4.2 287.718 104.142Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR4.2 45.725.554 52.607.892Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19 11.121.614 12.309.295Diğer Çeşitli Borçlar19 34.763.367 40.510.499Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)19 -159.427 -211.902SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI2 1.800.184.063 1.676.809.455Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 751.061.635 688.698.936Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.24 ve 17 8.484.734 5.924.936Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.2 ve 17 975.351.949 929.848.348İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net10 ve 17 65.285.745 52.337.235ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI4.2 36.845.352 38.427.676Ödenecek Vergi ve Fonlar16.023.437 35.582.779Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri3.589.627 2.844.897Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları17.232.288 12.509.362Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)0 -12.509.362Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 19.436.230 20.201.145Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23 19.436.230 20.201.145GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI10 ve 19 95.125.314 88.186.653Ertelenmiş Üretim Gelirleri10 ve 19 95.125.314 88.186.653Gider Tahahkkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.365.687.502 2.290.734.650UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 513.776 508.373Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 968.225 988.725Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -454.449 -480.352Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR4.2 6.070.649 3.920.571Alınan Depozito ve Teminatlar4.2 6.070.649 3.920.571Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI2.26 ve 17 40.393.822 39.278.506Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.26 ve 17 40.393.822 39.278.506DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 17.590.406 18.297.942Kıdem Tazminatı Karşılığı23 17.590.406 18.297.942Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 14.949.335 20.361.241Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 14.949.335 20.361.241Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI79.517.988 82.366.633ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13 ve 15 540.000.000 540.000.000(Nominal) Sermaye2.13 ve 15 540.000.000 540.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 87.057.471 87.000.311Hisse Senedi İhraç Primleri15 6.921.603 6.921.603Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15 80.135.868 80.078.708KAR YEDEKLERİ772.483.221 785.499.532Yasal Yedekler15 4.949.441 4.949.441Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler0 0Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15 602.835.050 615.259.947Diğer Kar Yedekleri15 164.698.730 165.290.144GEÇMİŞ YILLAR KARLARI0 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)-122.272.377 -245.917.920NET DÖNEM KARI/ZARARI37 147.831.115 123.559.154Dönem Net Karı147.831.115 123.501.994Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 57.160AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI1.425.099.430 1.290.141.077TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE3.870.304.920 3.663.242.360Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR451.465.128 282.658.722Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)322.167.185 235.295.804Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5, 17 ve 24 387.089.682 278.686.332Brüt Yazılan Primler (+)17 ve 24 664.398.078 439.321.513Reasüröre Devredilen Primler (-)10 ve 17 -266.186.782 -155.284.945SGK'ya Aktarılan Primler (-)10 ve 17 -11.121.614 -5.350.236Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 ve 17 -62.362.699 -34.377.394Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -73.038.840 23.812.058Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 ve 17 9.701.008 -55.327.207Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)10 ve 17 975.133 -2.862.245Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 ve 17 -2.559.798 -9.013.134Devam Eden Riskler Karşılığı (-)17 8.007.128 -25.759.117Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 ve 17 -10.566.926 16.745.983Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri109.067.023 40.708.381Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)898.818 428.245Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)5 898.818 428.245Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)5 19.332.102 6.226.292HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-304.639.230 -304.004.516Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-213.689.028 -240.747.860Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-168.185.427 -185.443.270Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-222.676.503 -320.281.719Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 54.491.076 134.838.449Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -45.503.601 -55.304.590Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)17 -107.722.740 -31.471.176Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 ve 17 62.219.139 -23.833.414İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 ve 17 -1.115.316 -1.328.749Faaliyet Giderleri (-)5 ve 32 -89.834.886 -61.927.907Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Brüt Diğer Teknik Giderler (-)0 0Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI146.825.898 -21.345.794HAYAT TEKNİK GELİR0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)0 0Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Yatırım Giderleri (-)0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0Fon İşletim Gelirleri0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI146.825.898 -21.345.794TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ146.825.898 -21.345.794YATIRIM GELİRLERİ205.873.815 79.826.148Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 41.262.386 49.829.371Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar0 0Finansal Yatırımların Değerlemesi26 1.497.943 -1.297.246Kambiyo Karları26 58.861.546 31.025.168İştiraklerden Gelirler26 103.949.708 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler26 302.232 268.855Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler26 0 0Diğer Yatırımlar0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-164.886.723 -69.840.790Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4,2 -1.508.831 -1.340.041Yatırımlar Değer Azalışları (-)-791.773 -667.538Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)4,2 -109.067.023 -40.708.381Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0Kambiyo Zararları (-)-46.029.136 -22.455.228Amortisman Giderleri (-)4.2, 6, 8 -3.259.724 -1.595.466Diğer Yatırım Giderleri (-)4,2 -4.230.236 -3.074.136DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-22.749.587 -9.765.147Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -29.188.018 -11.967.103Reeskont Hesabı (+/-)1.718.163 149.371Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 4.622.155 2.953.518Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)35 0 0Diğer Gelir ve Karlar229.068 325.458Diğer Gider ve Zararlar (-)-130.955 -1.226.391Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 147.831.115 -21.125.583Dönem Karı veya Zararı37 165.063.403 -21.125.583Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)-17.232.288 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları147.831.115 -21.125.583Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri831.203.475 614.036.289Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-697.655.639 -624.663.863Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit133.547.836 -10.627.574Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-5.888.906 -6.968.091Diğer Nakit Girişleri4.851.223 426.708Diğer Nakit Çıkışları (-)-47.304.209 -25.401.281Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit85.205.944 -42.570.238YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı6 26.425 1.428Maddi Varlıkların İktisabı (-)6, 8 -2.532.172 -1.228.256Mali Varlık İktisabı (-)-95.000.000 -116.045.659Mali Varlıkların Satışı75.000.000 685.263Alınan Faiz41.262.385 49.662.738Alınan Temettüler0 0Diğer Nakit Girişleri5.038.341 3.073.752Diğer Nakit Çıkışları (-)-6.920.737 -1.340.041Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit16.874.242 -65.190.775FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -680.154 -78.335Ödenen Temettüler (-)0 0Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-680.154 -78.335KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ5.220.699 -2.675.557Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış106.620.731 -110.514.905Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 1.539.789.949 926.159.493Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 1.646.410.680 815.644.588Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi270.000.000 0 529.808.797 0 0 4.949.441 0 242.526.626 10.871.374 -255.871.878 802.284.360 802.284.360Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye270.000.000 0 529.808.797 0 0 4.949.441 0 242.526.626 10.871.374 -255.871.878 802.284.360 802.284.360Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 -5.705.138 0 0 0 0 253.850 0 0 -5.451.288 -5.451.288İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar15 0 0 -5.705.138 0 0 0 0 253.850 0 0 -5.451.288 -5.451.288Varlıklarda Değer Artışı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -91.061 0 101.249 10.188 10.188Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 -21.125.583 0 -21.125.583 -21.125.583Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 0 0 1.322.405 -10.871.374 9.548.969 0 0Dönem Sonu Bakiyesi270.000.000 0 524.103.659 0 0 4.949.441 0 244.011.820 -21.125.583 -246.221.660 775.717.677 775.717.677Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi540.000.000 615.259.947 4.949.441 252.290.455 123.559.154 -245.917.920 1.290.141.077 1.290.141.077Yeni Bakiye540.000.000 615.259.947 4.949.441 252.290.455 123.559.154 -245.917.920 1.290.141.077 1.290.141.077Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakitİç Kaynaklardanİşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar15 0 0 -12.424.897 0 0 0 0 -466.939 0 0 -12.891.836 -12.891.836Varlıklarda Değer Artışı0 0 0 0 0 0 0 -143.549 0 0 -143.549 -143.549Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 19.074 0 143.549 162.623 162.623Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 147.831.115 0 147.831.115 147.831.115Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 0 0 57.160 -123.559.154 123.501.994 0 0Dönem Sonu Bakiyesi540.000.000 0 602.835.050 0 0 4.949.441 0 251.756.201 147.831.115 -122.272.377 1.425.099.430 1.425.099.430http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843121BIST