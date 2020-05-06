***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
06.05.2020 18:20
***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 1.836.185.125 1.689.062.336
Kasa
14 1.854 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 1.643.636.381 1.485.043.414
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 192.546.890 204.018.922
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4.2 ve 11 142.436.026 122.817.105
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4.2 ve 11 142.436.026 122.817.105
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
4.2 ve 12 598.294.533 688.927.359
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 599.490.480 688.705.281
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
4.2 ve 12 -3.388.744 -1.984.964
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 263.727.552 247.603.788
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
4.2 ve 12 -261.534.755 -245.396.746
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
103.949.708 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
103.949.708 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12,4.2 ve 47 1.684.536 1.802.349
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
12,4.2 ve 47 1.684.536 1.802.349
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
423.504 423.504
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-423.504 -423.504
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 214.676.375 178.900.267
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 195.818.944 160.854.044
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 18.857.431 18.046.223
DİĞER CARİ VARLIKLAR
24.884.424 18.965.340
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4.2 ve 12 5.888.906 18.516.745
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
0 0
Personele Verilen Avanslar
4,2 75.296 61.590
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
47 18.920.222 387.005
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
2.922.110.727 2.700.474.756
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2, 12 ve 47 73.792 73.792
Finansal Kiralama Alacakları
0 ğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 689.883.544 703.729.404
Bağlı Menkul Kıymetler
708.134.702 721.188.788
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
9 -18.251.158 -17.459.384
MADDİ VARLIKLAR
247.637.072 249.123.182
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 17.442.990 17.442.990
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 208.535.000 208.535.000
Makine ve Teçhizatlar
6 18.158.556 17.643.199
Demirbaş ve Tesisatlar
6 6.431.764 6.431.764
Motorlu Taşıtlar
6 11.315.970 11.315.970
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 1.524.437 1.524.437
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 10.307.147 10.320.330
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -26.078.792 -24.090.508
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
10.599.785 9.841.226
Haklar
8 18.748.250 16.744.677
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 16.507.653 16.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -24.752.584 -23.507.570
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
96.466 96.466
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
0 0
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
948.194.193 962.767.604
TOPLAM VARLIKLAR
3.870.304.920 3.663.242.360
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
20 305.912 478.051
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 423.834 615.146
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -117.922 -137.095
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4.2 ve 19 367.777.359 413.919.636
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4.2 ve 19 367.777.359 413.919.636
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4.2 287.718 104.142
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
4.2 287.718 104.142
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 45.725.554 52.607.892
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 11.121.614 12.309.295
Diğer Çeşitli Borçlar
19 34.763.367 40.510.499
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
19 -159.427 -211.902
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2 1.800.184.063 1.676.809.455
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 751.061.635 688.698.936
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.24 ve 17 8.484.734 5.924.936
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.2 ve 17 975.351.949 929.848.348
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
10 ve 17 65.285.745 52.337.235
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
4.2 36.845.352 38.427.676
Ödenecek Vergi ve Fonlar
16.023.437 35.582.779
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3.589.627 2.844.897
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
17.232.288 12.509.362
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
0 -12.509.362
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 19.436.230 20.201.145
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 19.436.230 20.201.145
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
10 ve 19 95.125.314 88.186.653
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10 ve 19 95.125.314 88.186.653
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.365.687.502 2.290.734.650
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
20 513.776 508.373
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 968.225 988.725
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -454.449 -480.352
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 6.070.649 3.920.571
Alınan Depozito ve Teminatlar
4.2 6.070.649 3.920.571
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.26 ve 17 40.393.822 39.278.506
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.26 ve 17 40.393.822 39.278.506
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 17.590.406 18.297.942
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 17.590.406 18.297.942
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 14.949.335 20.361.241
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 14.949.335 20.361.241
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
79.517.988 82.366.633
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 ve 15 540.000.000 540.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13 ve 15 540.000.000 540.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 87.057.471 87.000.311
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 6.921.603 6.921.603
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 80.135.868 80.078.708
KAR YEDEKLERİ
772.483.221 785.499.532
Yasal Yedekler
15 4.949.441 4.949.441
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 602.835.050 615.259.947
Diğer Kar Yedekleri
15 164.698.730 165.290.144
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
-122.272.377 -245.917.920
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 147.831.115 123.559.154
Dönem Net Karı
147.831.115 123.501.994
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 57.160
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
1.425.099.430 1.290.141.077
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
3.870.304.920 3.663.242.360
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Gelir Tablosu
I-TEKNİK BÖLÜM
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
451.465.128 282.658.722
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
322.167.185 235.295.804
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5, 17 ve 24 387.089.682 278.686.332
Brüt Yazılan Primler (+)
17 ve 24 664.398.078 439.321.513
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 ve 17 -266.186.782 -155.284.945
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
10 ve 17 -11.121.614 -5.350.236
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 ve 17 -62.362.699 -34.377.394
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -73.038.840 23.812.058
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 ve 17 9.701.008 -55.327.207
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
10 ve 17 975.133 -2.862.245
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 ve 17 -2.559.798 -9.013.134
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 8.007.128 -25.759.117
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 ve 17 -10.566.926 16.745.983
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
109.067.023 40.708.381
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
898.818 428.245
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
5 898.818 428.245
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
5 19.332.102 6.226.292
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-304.639.230 -304.004.516
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-213.689.028 -240.747.860
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-168.185.427 -185.443.270
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-222.676.503 -320.281.719
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 54.491.076 134.838.449
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -45.503.601 -55.304.590
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -107.722.740 -31.471.176
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 ve 17 62.219.139 -23.833.414
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 ve 17 -1.115.316 -1.328.749
Faaliyet Giderleri (-)
5 ve 32 -89.834.886 -61.927.907
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
146.825.898 -21.345.794
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
146.825.898 -21.345.794
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
146.825.898 -21.345.794
YATIRIM GELİRLERİ
205.873.815 79.826.148
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 41.262.386 49.829.371
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
0 0
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 1.497.943 -1.297.246
Kambiyo Karları
26 58.861.546 31.025.168
İştiraklerden Gelirler
26 103.949.708 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26 302.232 268.855
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
26 0 0
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-164.886.723 -69.840.790
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4,2 -1.508.831 -1.340.041
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
-791.773 -667.538
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
4,2 -109.067.023 -40.708.381
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Kambiyo Zararları (-)
-46.029.136 -22.455.228
Amortisman Giderleri (-)
4.2, 6, 8 -3.259.724 -1.595.466
Diğer Yatırım Giderleri (-)
4,2 -4.230.236 -3.074.136
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-22.749.587 -9.765.147
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -29.188.018 -11.967.103
Reeskont Hesabı (+/-)
1.718.163 149.371
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 4.622.155 2.953.518
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
35 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
229.068 325.458
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-130.955 -1.226.391
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 147.831.115 -21.125.583
Dönem Karı veya Zararı
37 165.063.403 -21.125.583
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
-17.232.288 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
147.831.115 -21.125.583
Azınlık Payları
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akım Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
831.203.475 614.036.289
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-697.655.639 -624.663.863
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
133.547.836 -10.627.574
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-5.888.906 -6.968.091
Diğer Nakit Girişleri
4.851.223 426.708
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-47.304.209 -25.401.281
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
85.205.944 -42.570.238
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı
6 26.425 1.428
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6, 8 -2.532.172 -1.228.256
Mali Varlık İktisabı (-)
-95.000.000 -116.045.659
Mali Varlıkların Satışı
75.000.000 685.263
Alınan Faiz
41.262.385 49.662.738
Alınan Temettüler
0 0
Diğer Nakit Girişleri
5.038.341 3.073.752
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-6.920.737 -1.340.041
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
16.874.242 -65.190.775
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -680.154 -78.335
Ödenen Temettüler (-)
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-680.154 -78.335
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
5.220.699 -2.675.557
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
106.620.731 -110.514.905
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.539.789.949 926.159.493
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.646.410.680 815.644.588
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 0 529.808.797 0 0 4.949.441 0 242.526.626 10.871.374 -255.871.878 802.284.360 802.284.360
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
270.000.000 0 529.808.797 0 0 4.949.441 0 242.526.626 10.871.374 -255.871.878 802.284.360 802.284.360
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 -5.705.138 0 0 0 0 253.850 0 0 -5.451.288 -5.451.288
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 0 0 -5.705.138 0 0 0 0 253.850 0 0 -5.451.288 -5.451.288
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -91.061 0 101.249 10.188 10.188
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -21.125.583 0 -21.125.583 -21.125.583
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 0 0 1.322.405 -10.871.374 9.548.969 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 0 524.103.659 0 0 4.949.441 0 244.011.820 -21.125.583 -246.221.660 775.717.677 775.717.677
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
540.000.000 615.259.947 4.949.441 252.290.455 123.559.154 -245.917.920 1.290.141.077 1.290.141.077
Yeni Bakiye
540.000.000 615.259.947 4.949.441 252.290.455 123.559.154 -245.917.920 1.290.141.077 1.290.141.077
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 0 0 -12.424.897 0 0 0 0 -466.939 0 0 -12.891.836 -12.891.836
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 -143.549 0 0 -143.549 -143.549
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 19.074 0 143.549 162.623 162.623
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 147.831.115 0 147.831.115 147.831.115
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 0 0 57.160 -123.559.154 123.501.994 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
540.000.000 0 602.835.050 0 0 4.949.441 0 251.756.201 147.831.115 -122.272.377 1.425.099.430 1.425.099.430
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843121
BIST