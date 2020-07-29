***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR4.2 ve 14 2.114.743.537 1.689.062.336Kasa14 332 0Alınan Çekler0 0Bankalar14 1.922.857.446 1.485.043.414Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 191.885.759 204.018.922Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4.2 ve 11 67.176.392 122.817.105Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar0 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4.2 ve 11 67.176.392 122.817.105Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR4.2 ve 12 1.094.943.152 688.927.359Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 1.099.039.348 688.705.281Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)4.2 ve 12 -6.234.278 -1.984.964Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 268.509.523 247.603.788Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)4.2 ve 12 -266.371.441 -245.396.746İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12,4.2 ve 47 1.574.051 1.802.349Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar12,4.2 ve 47 1.574.051 1.802.349Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar423.504 423.504Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)-423.504 -423.504GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 223.029.829 178.900.267Ertelenmiş Üretim Giderleri17 198.324.305 160.854.044Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler17 24.705.524 18.046.223DİĞER CARİ VARLIKLAR24.575.157 18.965.340Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar4.2 ve 12 12.454.891 18.516.745Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları0 0Personele Verilen Avanslar4.2 88.495 61.590Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar47 12.031.771 387.005Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI3.526.042.118 2.700.474.756CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR4.2, 12 ve 47 74.349 73.792Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar4.2,12 ve 47 74.349 73.792Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 759.571.559 703.729.404Bağlı Menkul Kıymetler777.030.943 721.188.788İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)9 -17.459.384 -17.459.384MADDİ VARLIKLAR245.946.023 249.123.182Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 17.442.990 17.442.990Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 208.535.000 208.535.000Makine ve Teçhizatlar6 18.232.085 17.643.199Demirbaş ve Tesisatlar6 6.431.764 6.431.764Motorlu Taşıtlar6 11.315.970 11.315.970Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 1.524.437 1.524.437Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 10.543.637 10.320.330Birikmiş Amortismanlar (-)6 -28.079.860 -24.090.508Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR9.935.167 9.841.226Haklar8 19.377.746 16.744.677Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 16.507.653 16.507.653Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -26.046.699 -23.507.570Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar96.467 96.466GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR0 0Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI1.015.527.098 962.767.604TOPLAM VARLIKLAR4.541.569.216 3.663.242.360YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR4.2 ve 20 418.073 478.051Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 533.139 615.146Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -115.066 -137.095Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4.2 ve 19 802.707.690 413.919.636Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar4.2 ve 19 802.707.690 413.919.636Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR4.2 230.035 104.142Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar4.2 230.035 104.142Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR4.2 40.114.690 52.607.892Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19 11.036.412 12.309.295Diğer Çeşitli Borçlar19 29.216.871 40.510.499Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)19 -138.593 -211.902SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 1.837.401.941 1.676.809.455Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 750.993.478 688.698.936Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.24 ve 17 4.388.006 5.924.936Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.2 ve 17 1.014.469.570 929.848.348İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net10 ve 17 67.550.887 52.337.235ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI4.2 57.428.068 38.427.676Ödenecek Vergi ve Fonlar19.456.649 35.582.779Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri3.040.627 2.844.897Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları46.635.926 12.509.362Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)-11.705.134 -12.509.362Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 6.688.690 20.201.145Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23 6.688.690 20.201.145GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI10 ve 19 105.825.095 88.186.653Ertelenmiş Üretim Gelirleri10 ve 19 105.825.095 88.186.653Gider Tahahkkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.850.814.282 2.290.734.650UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR4.2 ve 20 508.326 508.373Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 945.590 988.725Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -437.264 -480.352Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR4.2 7.091.342 3.920.571Alınan Depozito ve Teminatlar4.2 7.091.342 3.920.571Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI2.26 ve 17 41.301.670 39.278.506Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.26 ve 17 41.301.670 39.278.506DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 19.399.516 18.297.942Kıdem Tazminatı Karşılığı23 19.399.516 18.297.942Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 19.755.102 20.361.241Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 19.755.102 20.361.241Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI88.055.956 82.366.633ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13 ve 15 540.000.000 540.000.000(Nominal) Sermaye2.13 ve 15 540.000.000 540.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 87.057.471 87.000.311Hisse Senedi İhraç Primleri15 6.921.603 6.921.603Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15 80.135.868 80.078.708KAR YEDEKLERİ837.817.589 785.499.532Yasal Yedekler15 4.949.441 4.949.441Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler0 0Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15 668.992.878 615.259.947Diğer Kar Yedekleri15 163.875.270 165.290.144GEÇMİŞ YILLAR KARLARI0 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)-122.128.828 -245.917.920NET DÖNEM KARI/ZARARI37 259.952.746 123.559.154Dönem Net Karı259.952.746 123.501.994Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 57.160AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI1.602.698.978 1.290.141.077TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE4.541.569.216 3.663.242.360Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR822.389.563 650.348.990 370.924.435 367.690.268Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5 665.515.170 519.808.229 343.347.985 284.512.425Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5, 17 ve 24 726.272.782 574.446.570 339.183.100 295.760.238Brüt Yazılan Primler (+)17, 24 1.932.813.316 897.120.574 1.268.415.238 457.799.061Reasüröre Devredilen Primler (-)10, 17, 24 -1.184.382.509 -309.668.614 -918.195.727 -154.383.669SGK'ya Aktarılan Primler (-)4, 10, 17, 24 -22.158.025 -13.005.390 -11.036.411 -7.655.154Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 ve 17 -62.294.542 -58.214.746 68.157 -23.837.352Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -630.284.783 52.484.999 -557.245.943 28.672.941Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10, 17 566.272.777 -108.037.466 556.571.769 -52.710.259Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)10, 17 1.717.464 -2.662.279 742.331 199.966Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 1.536.930 3.576.405 4.096.728 12.589.539Devam Eden Riskler Karşılığı (-)17 3.211.532 6.806.410 -4.795.596 32.565.527Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)10, 17 -1.674.602 -3.230.005 8.892.324 -19.975.988Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri129.715.152 113.903.242 20.648.129 73.194.861Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)1.460.401 1.047.511 561.583 619.266Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)5 1.460.401 1.047.511 561.583 619.266Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)5 25.698.840 15.590.008 6.366.738 9.363.716HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-546.894.880 -603.197.322 -242.255.650 -299.192.806Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-362.470.546 -460.476.379 -148.781.518 -219.728.519Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-277.849.324 -353.441.921 -109.663.897 -167.998.651Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-426.124.728 -586.493.107 -203.448.225 -266.211.388Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 148.275.404 233.051.186 93.784.328 98.212.737Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -84.621.222 -107.034.458 -39.117.621 -51.729.868Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)17 -302.950.567 -93.764.214 -195.227.827 -62.293.038Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10,17 218.329.345 -13.270.244 156.110.206 10.563.170İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -2.023.164 -2.601.460 -907.848 -1.272.711Faaliyet Giderleri (-)5, 32 -182.401.170 -140.119.483 -92.566.284 -78.191.576Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI275.494.683 47.151.668 128.668.785 68.497.462HAYAT TEKNİK GELİR0 0 0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0 0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0 0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0 0 0Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0 0 0 0Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar0 0 0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0 0 0Fon İşletim Gelirleri0 0 0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0 0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0 0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI275.494.683 47.151.668 128.668.785 68.497.462TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ275.494.683 47.151.668 128.668.785 68.497.462YATIRIM GELİRLERİ26 286.742.531 190.416.150 80.868.716 110.590.002Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 90.559.325 98.140.191 49.296.939 48.310.820Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar0 0 0 0Finansal Yatırımların Değerlemesi26 -1.987.667 5.911.426 -3.485.610 7.208.672Kambiyo Karları26 93.611.488 56.243.063 34.749.942 25.217.895İştiraklerden Gelirler26 103.949.708 29.515.753 0 29.515.753Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler26 609.677 605.717 307.445 336.862Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler0 0 0 0Diğer Yatırımlar0 0 0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0 0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-222.906.172 -172.714.547 -58.019.449 -102.873.757Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -2.554.220 -2.575.870 -1.045.389 -1.235.829Yatırımlar Değer Azalışları (-)4.2 0 -778.794 791.773 -111.256Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0 0 0Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)4.2 -129.715.152 -113.903.242 -20.648.129 -73.194.861Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0 0 0Kambiyo Zararları (-)4.2 -75.094.768 -45.728.640 -29.065.632 -23.273.412Amortisman Giderleri (-)4.2, 6, 8 -6.554.907 -3.432.278 -3.295.183 -1.836.812Diğer Yatırım Giderleri (-)4.2 -8.987.125 -6.295.723 -4.756.889 -3.221.587DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-32.742.370 -23.089.960 -9.992.783 -13.324.813Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -37.193.188 -23.057.452 -8.005.170 -11.090.349Reeskont Hesabı (+/-)1.933.696 752.257 215.533 602.886Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0 0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 2.360.980 21.209 -2.261.175 -2.932.309Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0 0 0Diğer Gelir ve Karlar310.588 446.674 81.520 121.216Diğer Gider ve Zararlar (-)-154.446 -1.252.648 -23.491 -26.257Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0 0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 259.952.746 41.763.311 112.121.631 62.888.894Dönem Karı veya Zararı37 306.588.672 41.763.311 141.525.269 62.888.894Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)-46.635.926 0 -29.403.638 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları259.952.746 41.763.311 112.121.631 62.888.894Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.701.124.551 1.304.188.173Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-1.499.197.103 -1.255.420.567Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit201.927.448 48.767.606Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-24.160.025 -14.496.569Diğer Nakit Girişleri2.671.011 230.930Diğer Nakit Çıkışları (-)-15.314.946 -3.932.136Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit165.123.488 30.569.831YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı6 26.426 188.613Maddi Varlıkların İktisabı (-)6, 8 -3.471.687 -3.668.227Mali Varlık İktisabı (-)-95.000.000 -43.644.250Mali Varlıkların Satışı150.000.000 22.241.849Alınan Faiz90.559.325 97.898.343Alınan Temettüler45 103.949.708 29.515.753Diğer Nakit Girişleri609.676 550.397Diğer Nakit Çıkışları (-)-42.333.394 -8.997.977Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit204.340.054 94.084.501FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -125.142 0Ödenen Temettüler (-)0 0Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-125.142 0KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ18.516.720 5.223.589Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış387.855.120 129.877.921Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 1.539.789.949 926.159.493Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 1.927.645.069 1.056.037.414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi270.000.000 0 529.808.797 0 0 4.949.441 0 242.526.626 10.871.374 -255.871.878 802.284.360 802.284.360Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye270.000.000 0 529.808.797 0 0 4.949.441 0 242.526.626 10.871.374 -255.871.878 802.284.360 802.284.360Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar15 0 0 -4.682.244 0 0 0 0 -276.090 0 0 -4.958.334 -4.958.334Varlıklarda Değer Artışı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar6 0 0 0 0 0 0 0 -182.122 202.496 20.374 20.374Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 41.763.311 0 41.763.311 41.763.311Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 0 0 1.322.405 -10.871.374 9.548.969 0 0Dönem Sonu Bakiyesi270.000.000 0 525.126.553 0 0 4.949.441 0 243.390.819 41.763.311 -246.120.413 839.109.711 839.109.711Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi540.000.000 615.259.947 4.949.441 252.290.455 123.559.154 -245.917.920 1.290.141.077 1.290.141.077Yeni Bakiye540.000.000 615.259.947 4.949.441 252.290.455 123.559.154 -245.917.920 1.290.141.077 1.290.141.077Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakitİç Kaynaklardanİşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar15 0 0 53.732.931 0 0 0 0 -1.165.925 0 0 52.567.006 52.567.006Varlıklarda Değer Artışı6 0 0 0 0 0 0 0 -287.097 0 0 -287.097 -287.097Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar6 0 0 0 0 0 0 0 38.148 0 287.098 325.246 325.246Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 259.952.746 0 259.952.746 259.952.746Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 0 0 57.160 -123.559.154 123.501.994 0 0Dönem Sonu Bakiyesi540.000.000 0 668.992.878 0 0 4.949.441 0 250.932.741 259.952.746 -122.128.828 1.602.698.978 1.602.698.978http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863860BIST