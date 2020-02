***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAbdi Serdar ÜSTÜNSALİH Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 15.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürü, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - -MUHAMMET LÜTFÜ ÇELEBİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 17.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür Yardımcısı, VakıfBank Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - -MİKAİL HIDIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.06.2019 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yardımcısı T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür Yardımcısı, Kredi Garanti Fonu AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiHASAN EMRE 02.04.2018 Yönetim Kurulu Üyesi MASAK Başkan Yardımcısı - - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiALPARSLAN ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.06.2019 İcrada Görevli Değil - T. Vakıflar Bankası T.A.O. Güneşli Kurumsal Merkezi Başkanı Evet - Bağımsız Üye Değil - -SERHAT YANIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 25.06.2019 İcrada Görevli Değil - İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı, İ.Ü. Kitlesel Fonlama Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü, İ.Ü. Bilimsel Araştırma Porjeleri Komiyon Üyesi, İ.Ü. Sosyal Tesisleri Denetleme Kurulu Başkanı Evet - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıMUSTAFA ERGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 25.06.2019 İcrada Görevli Değil - İstanbul Teknik Üniversitesi Profesörü, Türk Telekom Grubu Teknoloji Başdanışmanı, Horizon 2020 Ulusal Temsilci Hayır - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi ÜyesiATİLLA BENLİ Sigortacı 16.01.2019 - TSB Başkanlığı ve Güvence Hesabı Yönetim Komitesi Başkanlığı ile Türk P ve I Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliği, TARSİM Yönetim Kurulu Üyeliği ve JCR Eurasia Rating Yönetim Kurulu Üyeliği - - -Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerATİLLA BENLİ Genel Müdür - TSB Başkanlığı ve Güvence Hesabı Yönetim Komitesi Başkanlığı ile Türk P ve I Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliği, TARSİM Yönetim Kurulu Üyeliği ve JCR Eurasia Rating Yönetim Kurulu ÜyeliğiERSİN ÖZOĞUZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - Vakıfbank Spor Kulübü Denetim Kurulu ÜyesiİBRAHİM HAKAN MUŞTU Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -SALTUK BUĞRA SÜRÜEL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - -MAHMUT EMRE BAYRAM Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -REMZİ DUMAN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiVakıf Finansal Kiralama A.Ş. Leasing 175.000.000,0 27.385.722,0 TRY 15,65 İştirakVakıf Emeklilik A.Ş. Emeklilik 150.000.000,0 55.650.000,0 TRY 37,10 İştirakTaksim Otelcilik A.Ş. Turizm 334.256.687,0 4.789.898,0 TRY 1,43 İştirakVakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 230.000.000,0 4.004.528,0 TRY 1,74 İştirakVakıf Faktoring A.Ş. Faktoring 170.000.000,0 23.299.107,0 TRY 13,71 İştirakVakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Pazarlama 30.241.439,0 2.951.806,0 TRY 9,76 İştirakVakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 20.000.000,0 2.200.000,0 TRY 11 İştirakVakıf Enerji ve Madencilik A.Ş. Enerji ve Madencilik 85.000.223,0 1.503.860,0 TRY 1,77 İştirakVakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. İnşaat 34.330.281,0 1.003.770,0 TRY 2,92 İştirakTürk P ve I Sigorta A.Ş. Sigortacılık 8.250.000,0 1.375.000,0 TRY 16,67 İştirakTarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. Sigortacılık 10.320.775,0 430.032,0 TRY 4,17 İştirakVakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Menkul Değerler 75.000.000,0 187.500,0 TRY 0,25 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819284BIST