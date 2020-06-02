***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.06.2020 23:16
***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
Sayın Mikail HIDIR'ın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası nedeniyle boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Sayın Murat AKBALIK'ın komite üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848662
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