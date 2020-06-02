***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ileSayın Mikail HIDIR'ın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası nedeniyle boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Sayın Murat AKBALIK'ın komite üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848662BIST