***GUSGR* *VAKBN*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUSGR******VAKBN*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VAKBN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13 Aralık 2019 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Şirketimiz hissedarları Türkiye Vakıflar Bankası TAO ("Vakıfbank"), Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı tarafından iletilen gelişmeleri kamuoyunun bilgisine sunarız.13 Aralık 2019 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Vakıfbank, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ile TVF Finansal Yatırımlar AŞ ("TVF Finansal Yatırımlar") arasında sürdürülen hisse devir görüşmeler tamamlanmış olup, söz konusu görüşmelere istinaden Vakıfbank'ın sahibi olduğu ve Şirketimiz sermayesinin %51,1'ini temsil eden hisselerin TVF Finansal Yatırımlar'a devri amacıyla, alıcı sıfatıyla TVF Finansal Yatırımlar ile satıcı sıfatıyla Vakıfbank arasında 22 Nisan 2020 tarihinde bir hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve hisse devri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır. Buna göre ödenecek pay bedeli beher pay başına 2,22 TL olarak belirlenmiş olup, toplam satış bedeli 612.586.127,65 TL'dir. Satış bedelinin tamamı, özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile ödenecektir.Bununla birlikte, Şirketimizin hissedarları Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ile TVF Finansal Yatırımlar arasında Şirketimizin hisselerinin devri hususunda bir anlaşmaya varılamamıştır.Söz konusu işlem sonucunda TVF Finansal Yatırımlar'ın Şirketimizin sermayesindeki payı %61,1'e yükselmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839996BIST