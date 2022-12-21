***GWIND*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
21.12.2022 16:47
***GWIND*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
GALATA WIND ENERJI XKURY 22/12/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088989
BIST
17:115.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 32,78
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
17:1118,6697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0177
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
17:1119,8267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
17:111.090,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.090,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler17:11
|KONYA
|3.356,10
|344.034.752
|% 10,00
|
|BFREN
|4.062,00
|117.003.201
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|53.694.603
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|643.709.225
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.487.865
|% 9,99
|
|ARASE
|203,40
|257.254.973
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,09
|12.436.958
|% -9,11
|
|ITTFH
|3,75
|197.587.605
|% -8,54
|
|RYSAS
|23,24
|69.989.886
|% -7,04
|
|MAKTK
|6,44
|129.587.494
|% -6,80
|
|KRDMD
|18,96
|7.112.302.943
|% 4,12
|
|THYAO
|144,40
|6.000.183.993
|% -1,03
|
|AKBNK
|19,91
|5.185.132.448
|% -0,45
|
|EREGL
|42,28
|5.018.806.200
|% 0,81
|
|ASELS
|59,80
|4.979.180.691
|% -1,97
|
|EKGYO
|7,97
|3.517.035.277
|% -2,69
|
|KRDMD
|18,96
|7.112.302.943
|% 4,12
|
|VAKBN
|12,30
|4.594.573.978
|% -3,07
|
|ISCTR
|12,83
|4.681.862.358
|% -1,00
|
|YKBNK
|12,14
|4.043.294.654
|% -0,90
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6646
|18,6697
|% 0,09
|
|Euro
|19,8124
|19,8267
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,5765
|22,6897
|% -0,28
|
|Frank
|20,0731
|20,1940
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9486
|4,9734
|% 0,09
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-0,67
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|7.313
|7.423
|51,00
|
|Tam
|7.347
|7.397
|0,00
|
|Yarım
|3.558
|3.616
|0,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,41
|-0,09
|
|B. Petrol
|81,57
|81,57
|1,58
|