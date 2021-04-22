***GWIND*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:00
***GWIND*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GWIND.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930340
BIST
10:201.310
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -20,66
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.326
En Düşük
1.309
10:208,3313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,1522
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,3697
En Düşük
8,1672
10:2010,0363
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1697
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
10,0816
En Düşük
9,8213
10:20481,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 9,79
|Açılış
|: 481,67
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
481,85
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler10:20
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|SEKUR
|22,72
|1.787.898
|% 9,76
|
|ATLAS
|2,27
|5.739.053
|% 9,66
|
|BASCM
|11,80
|19.706
|% 7,86
|
|BURVA
|22,50
|247.690
|% -10,00
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|429.324
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GARAN
|7,02
|308.370.246
|% 0,86
|
|EREGL
|17,78
|121.268.200
|% -0,34
|
|PETKM
|6,25
|78.812.463
|% -2,04
|
|EKGYO
|1,78
|74.768.862
|% -1,66
|
|KOZAL
|103,90
|62.366.624
|% -1,14
|
|GARAN
|7,02
|308.370.246
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,78
|74.768.862
|% -1,66
|
|YKBNK
|2,06
|59.235.456
|% -0,48
|
|SKBNK
|1,03
|13.849.764
|% -0,96
|
|GSRAY
|3,22
|40.930.653
|% -9,80
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3230
|8,3313
|% 1,86
|
|Euro
|10,0227
|10,0363
|% 1,72
|
|Sterlin
|11,6044
|11,6626
|% 2,14
|
|Frank
|9,0857
|9,1405
|% 2,24
|
|Riyal
|2,2196
|2,2307
|% 2,04
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,76
|
|Altın Gr.
|479
|480
|7,62
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|0,10
|
|B. Petrol
|65,06
|65,06
|-0,26
|