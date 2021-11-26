***GWIND*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2021 13:38
***GWIND*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GWIND]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GWIND.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979780
BIST
14:311.785
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -34,42
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.781
14:3112,0951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0953
|Açılış
|: 12,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
14:3113,6546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1872
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
14:31705,68
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 15,38
|Açılış
|: 705,68
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler14:31
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|RALYH
|17,83
|27.027.119
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|134.270.511
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|22.193.656
|% 9,99
|
|DOBUR
|290,90
|29.685.763
|% 9,98
|
|IDEAS
|33,54
|46.812.483
|% -9,98
|
|PGSUS
|88,40
|456.098.030
|% -9,70
|
|THYAO
|17,08
|2.193.094.031
|% -9,05
|
|DURDO
|21,14
|62.736.502
|% -8,72
|
|TAVHL
|27,28
|287.985.602
|% -7,53
|
|THYAO
|17,08
|2.193.094.031
|% -9,05
|
|SASA
|40,66
|1.105.856.227
|% 3,88
|
|GARAN
|11,53
|985.174.885
|% -1,79
|
|YKBNK
|3,20
|871.982.594
|% -3,90
|
|HALKB
|5,37
|780.618.956
|% 2,29
|
|YKBNK
|3,20
|871.982.594
|% -3,90
|
|HALKB
|5,37
|780.618.956
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,16
|313.791.179
|% -2,26
|
|THYAO
|17,08
|2.193.094.031
|% -9,05
|
|MOBTL
|1,75
|167.784.001
|% 4,79
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0892
|12,0951
|% 0,79
|
|Euro
|13,6445
|13,6546
|% 1,39
|
|Sterlin
|16,0829
|16,1636
|% 0,90
|
|Frank
|13,0268
|13,1052
|% 2,01
|
|Riyal
|3,2153
|3,2315
|% 0,83
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|24,70
|
|Altın Gr.
|705
|705
|14,78
|
|Cumhuriyet
|4.644
|4.714
|94,00
|
|Tam
|4.622
|4.744
|95,71
|
|Yarım
|2.234
|2.295
|46,30
|
|Çeyrek
|1.121
|1.147
|23,14
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,17
|9,18
|0,07
|
|B. Petrol
|77,49
|77,49
|-4,73
|
Seans Raporu
14:31
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14:43NTHOL
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 5.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 486, 079 adet işlem
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14:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 31 kaybederek (% -2.20 ) 1, 929
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14:42XU100
Endeks 1, 787 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 8 altında . İşlem hacmi 18, 818.00 milyon TL de
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14:42KZBGY
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 28.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 073, 460 adet işlem
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14:40ISBIR
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 42.00 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 907 adet işlem