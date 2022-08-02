GWIND*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler14:07
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|17,9463
|17,9626
|% 0,43
|Euro
|18,3791
|18,4029
|% 0,19
|Sterlin
|21,8583
|21,9679
|% -0,03
|Frank
|18,7746
|18,8877
|% 0,03
|Riyal
|4,7646
|4,7885
|% 0,29
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|1,67
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|5,09
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|40,00
|Tam
|6.845
|6.894
|11,00
|Yarım
|3.335
|3.370
|5,00
|Çeyrek
|1.673
|1.685
|3,00
|Gümüş.Ons
|20,30
|20,33
|-0,05
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,01
|B. Petrol
|99
|99
|-0,88
Seans Raporu 14:07
- 14:22SERVE Yüzde 7.69 oranında artışla 35.00 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 409 adet işlem
- 14:21TGSAS Yüzde 8.90 oranında artışla 15.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 922, 202 adet işlem
- 14:20XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 02 artarak (% 0.42 ) 2, 846
- 14:20 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, EKGYO, TRKCM
- 14:20XU100 Endeks 2, 664 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 22, 844.00 milyon TL de