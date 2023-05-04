***GWIND* *CANTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***GWIND******CANTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler CANTE, GWIND05.05.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaGALATA WIND ENERJI GWIND 0,5142191 0,4627971Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaCAN2 TERMIK CANTE 150,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146876BIST