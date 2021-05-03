***GWIND* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
03.05.2021 08:46
***GWIND******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, doğrudan bağlı ortaklığı Galata Wind Enerji A.Ş. hisselerinde 30.04.2021 tarihinde, 4,83 - 5,05 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 4,93 TL) 1.300.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Galata Wind Enerji A.Ş. sermayesindeki payımız 30.04.2021 tarihi itibariyle %70,93 olmuştur. Yapmış olduğumuz işlemlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
30/04/2021 1.300.000 1.300.000 378.054.017,65 379.354.017,65 % 70,69 % 70,69 % 70,93 % 70,93
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933980
BIST
11:021.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,66
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.409
En Düşük
1.400
11:028,3024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0274
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
11:0210,0136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0430
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
11:02473,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,66
|Açılış
|: 473,42
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler11:02
|MRSHL
|271,70
|1.496.795
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,55
|1.747.138
|% 9,99
|
|INTEM
|48,68
|8.813.253
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|6.271.761
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|7.836.980
|% 9,97
|
|KRTEK
|10,53
|9.200.363
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,94
|536.420
|% -9,99
|
|VAKFN
|23,66
|84.418.894
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,19
|9.036.682
|% -9,50
|
|ATLAS
|1,66
|5.748.995
|% -7,78
|
|THYAO
|12,57
|346.804.573
|% 2,78
|
|BIOEN
|18,13
|221.756.521
|% 1,80
|
|SISE
|7,66
|212.280.217
|% 2,00
|
|PETKM
|6,82
|180.865.281
|% 1,64
|
|KOZAL
|112,90
|170.774.038
|% -0,09
|
|YKBNK
|2,12
|115.147.619
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,83
|64.183.869
|% 0,55
|
|SISE
|7,66
|212.280.217
|% 2,00
|
|THYAO
|12,57
|346.804.573
|% 2,78
|
|PETKM
|6,82
|180.865.281
|% 1,64
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3007
|8,3024
|% 0,33
|
|Euro
|9,9958
|10,0136
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,4416
|11,4989
|% 0,36
|
|Frank
|9,0446
|9,0990
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2043
|2,2154
|% 0,20
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|7,84
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,18
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,07
|
|B. Petrol
|66,64
|66,64
|-0,12
|