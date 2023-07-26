***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.05.2023, 01.06.2023, 26.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.07.2023 tarihinde tescil edilerek 26.07.2023 tarih ve 10879 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175575BIST