***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.07.2023 18:46
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2023, 01.06.2023, 26.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.07.2023 tarihinde tescil edilerek 26.07.2023 tarih ve 10879 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175575
BIST
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18:056.744
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 138,82
|Açılış
|: 6.606
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|Önceki Kapanış
|: 6.605
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6.583
En Yüksek
6.744
18:0526,9335
En Yüksek
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|Açılış
|: 27,0700
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|Önceki Kapanış
|: 27,0000
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27,1049
En Düşük
26,8400
18:0529,7922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 29,9500
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|Önceki Kapanış
|: 29,8000
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En Düşük
29,6578
18:051.702,84
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|Açılış
|: 1.702,84
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|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
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1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PASEU
|49,50
|562.837.215
|% 10,00
|
|EMKEL
|23,76
|108.544.596
|% 10,00
|
|KONYA
|4.224,00
|326.264.032
|% 10,00
|
|CMBTN
|668,90
|114.200.901
|% 10,00
|
|GSDHO
|4,51
|486.081.761
|% 10,00
|
|BURCE
|155,10
|694.014.499
|% -9,98
|
|MARKA
|12,94
|28.843.388
|% -6,44
|
|ADEL
|279,00
|188.168.897
|% -6,41
|
|ULUSE
|194,50
|244.465.840
|% -5,58
|
|LUKSK
|54,25
|14.605.467
|% -5,16
|
|ASTOR
|103,00
|10.442.663.405
|% 3,00
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|THYAO
|224,10
|6.994.894.896
|% 3,13
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ASELS
|74,30
|5.566.334.153
|% 4,80
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|EKGYO
|8,32
|2.665.071.722
|% 1,59
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ODAS
|10,84
|2.312.983.586
|% 9,94
|
|CANTE
|17,64
|3.736.737.398
|% 2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9182
|26,9262
|% 0,03
|
|Euro
|29,7962
|29,8047
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,6535
|34,8273
|% 0,10
|
|Frank
|31,0526
|31,2397
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1576
|7,1935
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|3,74
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.704
|4,12
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.120
|11.231
|59,00
|
|Yarım
|5.552
|5.642
|30,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.821
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|21,47
|21,49
|0,12
|
|B. Petrol
|82,91
|82,91
|-0,34
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