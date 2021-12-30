***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi ile "Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 9'uncu maddesinin tadili 27.12.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 30.12.2021 tarih ve 10484 nolu TTSG' de ilan edilmiştir. Güncel Esas Sözleşmemiz ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No1 07/06/2012 13/06/2012 80892 05/03/2021 10/03/2021 102843 05/03/2021 10/03/2021 102844 05/03/2021 18/03/2021 102905 07/06/2012 13/06/2012 80896 27/12/2021 30/12/2021 104847 05/03/2021 17/03/2021 102898 05/03/2021 17/03/2021 102899 27/12/2021 30/12/2021 1048410 05/03/2021 17/03/2021 1028911 18/03/2014 24/03/2014 853412 05/03/2021 17/03/2021 1028913 05/03/2021 10/03/2021 1028414 05/03/2021 10/03/2021 1028415 05/03/2021 10/03/2021 1028416 18/03/2014 24/03/2014 853417 05/03/2021 17/03/2021 1028918 18/03/2014 24/03/2014 853419 05/03/2021 10/03/2021 1028420 05/03/2021 10/03/2021 1028421 05/03/2021 18/03/2021 1029022 05/03/2021 10/03/2021 1028423 05/03/2021 10/03/2021 1028424 05/03/2021 10/03/2021 1028425 05/03/2021 10/03/2021 1028426 05/03/2021 10/03/2021 1028427 05/03/2021 10/03/2021 1028428 05/03/2021 18/03/2021 10290http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987240BIST