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***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme

30.12.2021 18:49
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme


***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi ile "Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 9'uncu maddesinin tadili 27.12.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 30.12.2021 tarih ve 10484 nolu TTSG' de ilan edilmiştir. Güncel Esas Sözleşmemiz ektedir.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1 07/06/2012 13/06/2012 8089
2 05/03/2021 10/03/2021 10284
3 05/03/2021 10/03/2021 10284
4 05/03/2021 18/03/2021 10290
5 07/06/2012 13/06/2012 8089
6 27/12/2021 30/12/2021 10484
7 05/03/2021 17/03/2021 10289
8 05/03/2021 17/03/2021 10289
9 27/12/2021 30/12/2021 10484
10 05/03/2021 17/03/2021 10289
11 18/03/2014 24/03/2014 8534
12 05/03/2021 17/03/2021 10289
13 05/03/2021 10/03/2021 10284
14 05/03/2021 10/03/2021 10284
15 05/03/2021 10/03/2021 10284
16 18/03/2014 24/03/2014 8534
17 05/03/2021 17/03/2021 10289
18 18/03/2014 24/03/2014 8534
19 05/03/2021 10/03/2021 10284
20 05/03/2021 10/03/2021 10284
21 05/03/2021 18/03/2021 10290
22 05/03/2021 10/03/2021 10284
23 05/03/2021 10/03/2021 10284
24 05/03/2021 10/03/2021 10284
25 05/03/2021 10/03/2021 10284
26 05/03/2021 10/03/2021 10284
27 05/03/2021 10/03/2021 10284
28 05/03/2021 18/03/2021 10290



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987240


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