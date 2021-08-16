***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2021-30.06.2021 Ara Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporumuz ekte pdf. olarak yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958447BIST