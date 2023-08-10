***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
10.08.2023 19:39
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar
01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ait faaliyet raporu pdf olarak ekte yer verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184098
BIST
'
18:057.442
En Düşük
|Değişim
|: -2,09%
|| -159,15
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.398
En Yüksek
7.766
18:0527,0265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0364
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0648
En Düşük
26,4619
18:0529,7354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1034
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
18:051.664,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,84
|Açılış
|: 1.664,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|248,70
|8.485.147
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|360.868.690
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|51.710.816
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|16.016.554
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|213.628.673
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|14.149.836
|% -10,00
|
|ZEDUR
|81,45
|160.591.430
|% -10,00
|
|VKFYO
|33,48
|94.688.154
|% -10,00
|
|YKSLN
|11,34
|76.755.107
|% -10,00
|
|DGGYO
|35,10
|73.294.480
|% -10,00
|
|THYAO
|258,50
|15.098.529.954
|% -0,58
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% -2,00
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% -2,04
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% -0,97
|
|ASTOR
|120,60
|8.076.056.230
|% 2,99
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% -2,00
|
|SKBNK
|3,75
|2.713.729.722
|% 9,65
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% -2,04
|
|EKGYO
|8,50
|3.323.172.753
|% -6,18
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% -0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0232
|27,0312
|% 0,15
|
|Euro
|29,6832
|29,7426
|% 0,37
|
|Sterlin
|34,1779
|34,3493
|% -0,19
|
|Frank
|30,6997
|30,8846
|% 0,12
|
|Riyal
|7,1807
|7,2168
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|2,24
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.667
|4,43
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.105
|11.216
|1,00
|
|Yarım
|5.561
|5.634
|1,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.817
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,81
|0,12
|
|B. Petrol
|86,64
|86,64
|-0,91
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59POLTK
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 5, 280.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 327 adet işlem
-
17:58BNTAS
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 845, 180 adet işlem
-
17:57KLGYO
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 916, 342 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 95 kaybederek (% -1.54 ) 8, 133
-
17:56
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, YKSLN, DGGYO