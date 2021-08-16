***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler534.791.458 4.000.000 484.574 11.964.666 165.369.731 64.270.392 780.880.821 780.880.821Transferler3.526.690 60.743.702 -64.270.392Dönem Karı (Zararı)51.796.494 51.796.494 51.796.494Kar Payları-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000Dönem Sonu Bakiyeler534.791.458 4.000.000 484.574 15.491.356 216.113.433 51.796.494 822.677.315 822.677.315Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler534.791.458 4.000.000 484.574 15.491.356 216.113.433 156.356.542 927.237.363 927.237.363Transferler10.282.543 146.073.999 -156.356.542Dönem Karı (Zararı)14.157.974 14.157.974 14.157.974Kar Payları-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000Dönem Sonu Bakiyeler534.791.458 4.000.000 484.574 25.773.899 262.187.432 14.157.974 841.395.337 841.395.337Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI136.466.895 138.411.551Dönem Karı (Zararı)14.157.974 51.796.494Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14.157.974 51.796.494Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler116.124.647 82.024.367Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8, 9, 10 31.078.424 17.157.201Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.008.593 302.008Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 716.728 291.207Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 291.865 10.801Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20.432.081 10.571.395Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -1.804.825 -2.415.507Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 22.236.906 12.986.902Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5 36.360.464 11.143.515Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler23.749.075 27.311.503Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 3.496.010 15.538.745İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.310.046 15.893.430Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.526.671 -692.720İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)12.426.679İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.526.671 -13.119.399Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.237.603 -840.830İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-18.237.603 -840.830Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler163.270 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.317.919 1.595.968İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-827.039 287.038İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.144.95samında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.234.946 -314.650Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.905.702 -368.231İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.905.702 -368.231İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.680.437 16.513.893Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22.680.437 16.513.893Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları136.592.667 149.714.291Alınan Faiz1.819.444 2.366.825Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -1.945.216 -13.669.565YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-69.524.373 -80.768.505Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri957.521 125.568Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 628.875 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 328.646 125.568Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-64.004.243 -63.242.521Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -64.002.531 -63.225.314Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.712 -17.207Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-6.477.651 -17.651.552FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI64.277.060 -46.333.670Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri405.269.500 105.000.000Kredilerden Nakit Girişleri5 405.269.500 105.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-224.938.412 -129.886.757Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -224.938.412 -129.886.757Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.387.022 -1.064.850Ödenen Temettüler-100.000.000 -10.000.000Ödenen Faiz-14.575.118 -10.331.063Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-91.888 -51.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)131.219.582 11.309.376Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.133.572 17.249.543NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)133.353.154 28.558.919DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 66.110.010 132.664.965DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 199.463.164 161.223.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 199.555.098 66.124.675Ticari Alacaklar31.282.771 34.809.442İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 31.282.771 34.809.442Diğer Alacaklar2.089.239 205.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.089.239 205.892Stoklar1.501.707 1.664.977Peşin Ödenmiş Giderler13 3.144.868 2.219.625Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 170.656 4.589.914Diğer Dönen Varlıklar14 66.153.528 61.880.570ARA TOPLAM303.897.867 171.495.095TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR303.897.867 171.495.095DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar24 100.000 100.000Diğer Alacaklar351.378 354.978İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 351.378 354.978Türev Araçlar15 22.435.999 21.723.420Maddi Duran Varlıklar8 885.675.482 849.661.999Kullanım Hakkı Varlıkları10 12.391.457 12.381.319Maddi Olmayan Duran Varlıklar316.183.402 319.686.110Şerefiye3 27.629.554 27.629.554Diğer Haklar9 544.235 223.236Lisanslar9 288.009.613 291.833.320Peşin Ödenmiş Giderler13 26.719.685 219.949Diğer Duran Varlıklar14 218.042.375 244.995.770TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.481.899.778 1.449.123.545TOPLAM VARLIKLAR1.785.797.645 1.620.618.640KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar91.088.000 105.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar91.088.000 105.000.000Banka Kredileri5 91.088.000 105.000.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları198.674.815 152.481.090İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları157.051.646 132.466.382Kiralama İşlemlerinden Borçlar5, 23 279.699 171.710Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5, 23 156.771.947 132.294.672İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları41.623.169 20.014.708Banka Kredileri5 40.214.358 18.487.631Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.408.811 1.527.077Ticari Borçlar8.368.311 7.050.392İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 603.123 1.430.162İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 7.765.188 5.620.230Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 163.354 1.398.300Diğer Borçlar754.842 2.660.544İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 754.842 2.660.544Türev Araçlar15 57.398.016 32.936.362Kısa Vadeli Karşılıklar1.770.968 967.262Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.196.813 684.972Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 574.155 282.290ARA TOPLAM358.218.306 302.493.950TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER358.218.306 302.493.950UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar486.524.214 293.153.876İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar122.271 109.972Kiralama İşlemlerinden Borçlar5, 23 122.271 109.972İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar486.401.943 293.043.904Banka Kredileri5 472.548.945 279.941.950Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 13.852.998 13.101.954Uzun Vadeli Karşılıklar1.101.781 896.894Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 1.101.781 896.894Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 98.558.007 96.836.557TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER586.184.002 390.887.327TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER944.402.308 693.381.277ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar841.395.337 927.237.363Ödenmiş Sermaye16 534.791.458 534.791.458Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 4.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)484.574 484.574Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)484.574 484.574Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 484.574 484.574Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 25.773.899 15.491.356Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları262.187.432 216.113.433Net Dönem Karı veya Zararı14.157.974 156.356.542TOPLAM ÖZKAYNAKLAR841.395.337 927.237.363TOPLAM KAYNAKLAR1.785.797.645 1.620.618.640Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 180.068.600 142.683.956 89.522.064 67.056.550Satışların Maliyeti17 -64.544.071 -41.013.572 -33.977.941 -20.539.098TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)115.524.529 101.670.384 55.544.123 46.517.452BRÜT KAR (ZARAR)115.524.529 101.670.384 55.544.123 46.517.452Genel Yönetim Giderleri18 -14.438.848 -5.855.330 -11.746.216 -3.007.594Pazarlama Giderleri18 -1.539.376 -1.164.823 -918.686 -477.776Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 5.738.077 27.725.778 1.494.516 11.051.674Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -6.497.738 -178.735 -2.978.474 -127.568ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)98.786.644 122.197.274 41.395.263 53.956.188FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)98.786.644 122.197.274 41.395.263 53.956.188Finansman Giderleri21 -81.132.660 -54.862.035 -33.524.720 -16.440.088SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.653.984 67.335.239 7.870.543 37.516.100Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.496.010 -15.538.745 -1.509.286 -8.171.242Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.774.560 -22.027.056 162.778 -7.418.232Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -1.721.450 6.488.311 -1.672.064 -753.010SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.157.974 51.796.494 6.361.257 29.344.858DÖNEM KARI (ZARARI)14.157.974 51.796.494 6.361.257 29.344.858Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.157.974 51.796.494 6.361.257 29.344.858Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp 25 0,02650000 0,09690000 0,01190000 0,05490000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.157.974 51.796.494 6.361.257 29.344.858Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.157.974 51.796.494 6.361.257 29.344.858http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958446BIST