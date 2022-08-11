***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler534.791.458 4.000.000 484.574 15.491.356 216.113.433 156.356.542 927.237.363 927.237.363Transferler10.282.543 146.073.999 -156.356.542 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.157.974 14.157.974 14.157.974Dönem Karı (Zararı)14.157.974 14.157.974 14.157.974Kar Payları-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000Dönem Sonu Bakiyeler534.791.458 4.000.000 484.574 25.773.899 262.187.432 14.157.974 841.395.337 841.395.337Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler534.791.458 4.000.000 21.037 25.773.899 262.187.432 170.912.859 997.686.685 997.686.685Transferler16.577.043 154.335.816 -170.912.859 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)523.545.133 523.545.133 523.545.133Dönem Karı (Zararı)523.545.133 523.545.133 523.545.133Kar Payları-150.000.000 -150.000.000 -150.000.000Dönem Sonu Bakiyeler534.791.458 4.000.000 21.037 42.350.942 266.523.248 523.545.133 1.371.231.818 1.371.231.818Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI332.926.440 136.466.895Dönem Karı (Zararı)523.545.133 14.157.974Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)523.545.133 14.157.974Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-89.639.222 116.124.647Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,10 34.816.795 31.078.424Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.081.389 1.008.593Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.081.389 716.728Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 291.865Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.485.309 20.432.081Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -5.396.429 -1.804.825Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 22.881.738 22.236.906Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-10.212.051 23.749.075Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-10.212.051 23.749.075Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -105.486.063 3.496.010Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler5 -27.324.601 36.360.464İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-40.028.221 6.310.046Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.878.311 3.526.671İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)543.271İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.335.040 3.526.671Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-59.993.448 -18.237.603İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-59.993.448 -18.237.603Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler16.327 163.270Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler164.535 1.317.919İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)161.072 -827.039İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.463 2.144.958Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-919.716 -1.234.946Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-567.276 -1.905.702İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-567.276 -1.905.702İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.393.046 22.680.437Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18.393.046 22.680.437Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları393.877.690 136.592.667Alınan Faiz3.603.260 1.819.444Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -64.554.510 -1.945.216YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.146.257 -69.524.373Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri172.003 957.521Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 172.003 628.875Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 328.646Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.845.249 -64.004.243Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -5.128.230 -64.002.531Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -717.019 -1.712Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-473.011 -6.477.651FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-39.620.979 64.277.060Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri160.000.000 405.269.500Kredilerden Nakit Girişleri5 160.000.000 405.269.500Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-46.181.074 -224.938.412Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -46.181.074 -224.938.412Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.259.128 -1.387.022Ödenen Temettüler-150.000.000 -100.000.000Ödenen Faiz-2.180.777 -14.575.118Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-91.888YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)287.159.204 131.219.582Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi88.796.860 2.133.572NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)375.956.064 133.353.154DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 158.918.753 66.110.010DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 534.874.817 199.463.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 536.668.309 158.919.076Finansal Yatırımlar58.947.273 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar24 58.947.273Ticari Alacaklar81.443.906 84.322.217İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 0 543.271İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 81.443.906 83.778.946Diğer Alacaklar194.906 200.491İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 194.906 200.491Stoklar818.695 835.022Peşin Ödenmiş Giderler69.271.185 6.853.361İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 69.271.185 6.853.361Diğer Dönen Varlıklar147.773.941 137.960.607İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 147.773.941 137.960.607ARA TOPLAM895.118.215 389.090.774TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR895.118.215 389.090.774DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar100.000 100.000İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar24 100.000 100.000Diğer Alacaklar280.356 280.356İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 280.356 280.356Türev Araçlar56.445.184 46.233.133Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 56.445.184 46.233.133Maddi Duran Varlıklar8 854.856.337 880.684.725Kullanım Hakkı Varlıkları10 12.531.975 12.951.192Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 310.116.296 312.943.833Peşin Ödenmiş Giderler18.119.763 18.812.554İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 18.119.763 18.812.554Ertelenmiş Vergi Varlığı22 97.223.367 0Diğer Duran Varlıklar18.076.795 106.489.523İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14 18.076.795 106.489.523TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.367.750.073 1.378.495.316TOPLAM VARLIKLAR2.262.868.288 1.767.586.090KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar158.257.292 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar158.257.292 0Banka Kredileri5 158.257.292Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları255.540.376 249.149.801İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları335.680 408.733Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 335.680 408.733İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları255.204.696 248.741.068Banka Kredileri5 254.053.384 247.543.945Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.151.312 1.197.123Ticari Borçlar9.038.329 8.873.794İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 248.219 87.147İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.790.110 8.786.647Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 329.588 1.249.304Diğer Borçlar1.060.906 1.628.182İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.060.906 1.628.182Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 23.221.011 20.931.299Kısa Vadeli Karşılıklar7.001.701 6.214.661Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 2.015.748 1.228.708Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 4.985.953 4.985.953ARA TOPLAM454.449.203 288.047.041TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER454.449.203 288.047.041UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar429.166.901 399.016.109İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar475.920 641.965Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 475.920 641.965İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar428.690.981 398.374.144Banka Kredileri5 414.310.327 384.738.222Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 14.380.654 13.635.922Uzun Vadeli Karşılıklar8.020.366 7.729.337Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 1.983.979 1.692.950Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar11 6.036.387 6.036.387Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 75.106.918TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER437.187.267 481.852.364TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER891.636.470 769.899.405ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.371.231.818 997.686.685Ödenmiş Sermaye16 534.791.458 534.791.458Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 4.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.037 21.037Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.037 21.037Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 21.037 21.037Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler42.350.942 25.773.899Diğer Kısıtlanmış Yedekler16 42.350.942 25.773.899Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları266.523.248 262.187.432Net Dönem Karı veya Zararı523.545.133 170.912.859TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.371.231.818 997.686.685TOPLAM KAYNAKLAR2.262.868.288 1.767.586.090Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 517.893.855 180.068.600 227.876.182 89.522.064Satışların Maliyeti17 -90.147.639 -64.544.071 -47.290.624 -33.977.941TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)427.746.216 115.524.529 180.585.558 55.544.123BRÜT KAR (ZARAR)427.746.216 115.524.529 180.585.558 55.544.123Genel Yönetim Giderleri18 -9.117.310 -14.438.848 -4.943.667 -11.746.216Pazarlama Giderleri18 -4.751.402 -1.539.376 -1.666.721 -918.686Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 88.686.429 5.738.077 61.300.877 1.494.516Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -7.348.683 -6.497.738 -2.299.582 -2.978.474ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)495.215.250 98.786.644 232.976.465 41.395.263FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)495.215.250 98.786.644 232.976.465 41.395.263Finansman Giderleri21 -77.156.180 -81.132.660 -44.135.452 -33.524.720SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)418.059.070 17.653.984 188.841.013 7.870.543Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri105.486.063 -3.496.010 152.533.207 -1.509.286Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -66.844.222 -1.774.560 -23.006.935 162.778Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 172.330.285 -1.721.450 175.540.142 -1.672.064SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)523.545.133 14.157.974 341.374.220 6.361.257DÖNEM KARI (ZARARI)523.545.133 14.157.974 341.374.220 6.361.257Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları523.545.133 14.157.974 341.374.220 6.361.257Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 0,97900000 0,02650000 0,63830000 0,01190000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)523.545.133 14.157.974 341.374.220 6.361.257Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları523.545.133 14.157.974 341.374.220 6.361.257http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054853BIST