***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 20:52
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 484.574 15.491.356 216.113.433 156.356.542 927.237.363 927.237.363
Transferler
10.282.543 146.073.999 -156.356.542 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.157.974 14.157.974 14.157.974
Dönem Karı (Zararı)
14.157.974 14.157.974 14.157.974
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 484.574 25.773.899 262.187.432 14.157.974 841.395.337 841.395.337
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 21.037 25.773.899 262.187.432 170.912.859 997.686.685 997.686.685
Transferler
16.577.043 154.335.816 -170.912.859 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
523.545.133 523.545.133 523.545.133
Dönem Karı (Zararı)
523.545.133 523.545.133 523.545.133
Kar Payları
-150.000.000 -150.000.000 -150.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 21.037 42.350.942 266.523.248 523.545.133 1.371.231.818 1.371.231.818
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
332.926.440 136.466.895
Dönem Karı (Zararı)
523.545.133 14.157.974
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
523.545.133 14.157.974
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-89.639.222 116.124.647
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 34.816.795 31.078.424
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.081.389 1.008.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.081.389 716.728
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 291.865
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.485.309 20.432.081
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -5.396.429 -1.804.825
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 22.881.738 22.236.906
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.212.051 23.749.075
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-10.212.051 23.749.075
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -105.486.063 3.496.010
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
5 -27.324.601 36.360.464
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-40.028.221 6.310.046
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.878.311 3.526.671
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
543.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.335.040 3.526.671
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.993.448 -18.237.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-59.993.448 -18.237.603
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16.327 163.270
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
164.535 1.317.919
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
161.072 -827.039
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.463 2.144.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-919.716 -1.234.946
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-567.276 -1.905.702
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-567.276 -1.905.702
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.393.046 22.680.437
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18.393.046 22.680.437
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
393.877.690 136.592.667
Alınan Faiz
3.603.260 1.819.444
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -64.554.510 -1.945.216
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.146.257 -69.524.373
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
172.003 957.521
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 172.003 628.875
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 328.646
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.845.249 -64.004.243
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -5.128.230 -64.002.531
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -717.019 -1.712
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-473.011 -6.477.651
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.620.979 64.277.060
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
160.000.000 405.269.500
Kredilerden Nakit Girişleri
5 160.000.000 405.269.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-46.181.074 -224.938.412
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -46.181.074 -224.938.412
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.259.128 -1.387.022
Ödenen Temettüler
-150.000.000 -100.000.000
Ödenen Faiz
-2.180.777 -14.575.118
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-91.888
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
287.159.204 131.219.582
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
88.796.860 2.133.572
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
375.956.064 133.353.154
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 158.918.753 66.110.010
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 534.874.817 199.463.164
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 536.668.309 158.919.076
Finansal Yatırımlar
58.947.273 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
24 58.947.273
Ticari Alacaklar
81.443.906 84.322.217
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 0 543.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 81.443.906 83.778.946
Diğer Alacaklar
194.906 200.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 194.906 200.491
Stoklar
818.695 835.022
Peşin Ödenmiş Giderler
69.271.185 6.853.361
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 69.271.185 6.853.361
Diğer Dönen Varlıklar
147.773.941 137.960.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 147.773.941 137.960.607
ARA TOPLAM
895.118.215 389.090.774
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
895.118.215 389.090.774
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
24 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
280.356 280.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 280.356 280.356
Türev Araçlar
56.445.184 46.233.133
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 56.445.184 46.233.133
Maddi Duran Varlıklar
8 854.856.337 880.684.725
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 12.531.975 12.951.192
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 310.116.296 312.943.833
Peşin Ödenmiş Giderler
18.119.763 18.812.554
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 18.119.763 18.812.554
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 97.223.367 0
Diğer Duran Varlıklar
18.076.795 106.489.523
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 18.076.795 106.489.523
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.367.750.073 1.378.495.316
TOPLAM VARLIKLAR
2.262.868.288 1.767.586.090
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
158.257.292 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
158.257.292 0
Banka Kredileri
5 158.257.292
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
255.540.376 249.149.801
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
335.680 408.733
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 335.680 408.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
255.204.696 248.741.068
Banka Kredileri
5 254.053.384 247.543.945
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.151.312 1.197.123
Ticari Borçlar
9.038.329 8.873.794
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 248.219 87.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.790.110 8.786.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 329.588 1.249.304
Diğer Borçlar
1.060.906 1.628.182
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.060.906 1.628.182
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 23.221.011 20.931.299
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.001.701 6.214.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.015.748 1.228.708
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.985.953 4.985.953
ARA TOPLAM
454.449.203 288.047.041
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
454.449.203 288.047.041
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
429.166.901 399.016.109
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
475.920 641.965
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 475.920 641.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
428.690.981 398.374.144
Banka Kredileri
5 414.310.327 384.738.222
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 14.380.654 13.635.922
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.020.366 7.729.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.983.979 1.692.950
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 6.036.387 6.036.387
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 75.106.918
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
437.187.267 481.852.364
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
891.636.470 769.899.405
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.371.231.818 997.686.685
Ödenmiş Sermaye
16 534.791.458 534.791.458
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.037 21.037
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.037 21.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 21.037 21.037
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
42.350.942 25.773.899
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 42.350.942 25.773.899
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
266.523.248 262.187.432
Net Dönem Karı veya Zararı
523.545.133 170.912.859
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.371.231.818 997.686.685
TOPLAM KAYNAKLAR
2.262.868.288 1.767.586.090
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 517.893.855 180.068.600 227.876.182 89.522.064
Satışların Maliyeti
17 -90.147.639 -64.544.071 -47.290.624 -33.977.941
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
427.746.216 115.524.529 180.585.558 55.544.123
BRÜT KAR (ZARAR)
427.746.216 115.524.529 180.585.558 55.544.123
Genel Yönetim Giderleri
18 -9.117.310 -14.438.848 -4.943.667 -11.746.216
Pazarlama Giderleri
18 -4.751.402 -1.539.376 -1.666.721 -918.686
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 88.686.429 5.738.077 61.300.877 1.494.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -7.348.683 -6.497.738 -2.299.582 -2.978.474
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
495.215.250 98.786.644 232.976.465 41.395.263
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
495.215.250 98.786.644 232.976.465 41.395.263
Finansman Giderleri
21 -77.156.180 -81.132.660 -44.135.452 -33.524.720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
418.059.070 17.653.984 188.841.013 7.870.543
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
105.486.063 -3.496.010 152.533.207 -1.509.286
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -66.844.222 -1.774.560 -23.006.935 162.778
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 172.330.285 -1.721.450 175.540.142 -1.672.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
523.545.133 14.157.974 341.374.220 6.361.257
DÖNEM KARI (ZARARI)
523.545.133 14.157.974 341.374.220 6.361.257
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
523.545.133 14.157.974 341.374.220 6.361.257
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 0,97900000 0,02650000 0,63830000 0,01190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
523.545.133 14.157.974 341.374.220 6.361.257
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
523.545.133 14.157.974 341.374.220 6.361.257
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054853
BIST