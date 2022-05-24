***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 24.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)GWIND, TREGWIN00014 Peşin 0,2804831 28,04831 10 0,2524347 25,24347Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 26.05.2022 30.05.2022 27.05.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)31.08.2022Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)GWIND, TREGWIN00014 0 0Ek AçıklamalarTürk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Şirket Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak- SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 170.912.859 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 6.969.568,02.-TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin olarak 163.943.290,98 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 139.391.360,37 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu, bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 6.969.568,02.-TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra 132.421.792,35.-TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğugörülerek,- Kar dağıtımında 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması,- Bu çerçevede Yasal Muhasebe Kayıtları'nda yer alan 132.421.792,35 TL tutarındaki 2021 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" öncelikle çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında ve 26.739.572,88.-TL tutarında I. Temettü dağıtılması- TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 9.607.474,50.-TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karının tamamının dağıtıma konu edilmesi suretiyle 96.074.744,97 TL tutarında II. Temettü dağıtılması,- İlaveten "Olağanüstü Yedekler" hesabında yer alan tutardan 27.185.682,15.-TL olmak üzere kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, toplamda "Çıkarılmış Sermaye"nin %28.05'i oranında brüt 150.000.000.-TL kar payı dağıtılması, 135.000.000 TL net tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 31 Ağustos 2022 tarihinde başlanması,- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra 31.521.498,63.-TL tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,- Kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesihususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,katılanların oybirliği ile karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım TR.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGALATA WIND ENERJİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 534.791.457,652. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 25.773.899,01Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Bulunmamaktadır* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 196.351.755 182.141.236,74. Vergiler ( - ) -25.438.896 -42.749.876,335. Net Dönem Kârı 170.912.859 139.391.360,376. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -6.969.568,02 -6.969.568,028. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 163.943.290,98 132.421.792,35Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 163.943.290,98 132.421.792,3511. Ortaklara Birinci Kâr Payı 26.739.572,88 26.739.572,88* Nakit 26.739.572,88 26.739.572,88* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 96.074.744,97 96.074.744,9716. Genel Kanuni Yedek Akçe 9.607.474,5 9.607.474,517. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 31.521.498,63 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 27.185.682,15 27.185.682,15Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 150.000.000 0 91,5 0,2804831 28,048TOPLAM 150.000.000 0 91,5 0,2804831 28,048http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032192BIST