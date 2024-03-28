***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketimiz Galata Wind Enerji A.Ş.'nin yatırım düzeyi çok yüksek kategorisindeki Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AA (tr)" olarak korumuş ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise "J1+(tr)" olarak belirlemiştir. Her iki notun görünümü ise "Stabil" olarak belirlenmiştir. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası not ve görünümlerine paralel olarak şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kredi Notları ve görünümleri "BB / Negatif" olarak belirlenmiştir.İlgili raporun detayları ekte yer almaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263880BIST