***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.03.2024 18:24
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketimiz Galata Wind Enerji A.Ş.'nin yatırım düzeyi çok yüksek kategorisindeki Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AA (tr)" olarak korumuş ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise "J1+(tr)" olarak belirlemiştir. Her iki notun görünümü ise "Stabil" olarak belirlenmiştir. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası not ve görünümlerine paralel olarak şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kredi Notları ve görünümleri "BB / Negatif" olarak belirlenmiştir.
İlgili raporun detayları ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263880
BIST
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18:059.080
En Düşük
|Değişim
|: 3,10%
|| 273,25
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.080
18:0532,3445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0937
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3578
En Düşük
32,2225
18:0535,1379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0163
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
18:052.308,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 31,37
|Açılış
|: 2.308,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.313,85
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|158,40
|676.369.953
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|466.201.481
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.630.468
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|28.491.008
|% 9,99
|
|PEGYO
|22,02
|281.325.351
|% 9,99
|
|KSTUR
|5.495,00
|8.555.715
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|240.693.791
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|144.277.606
|% -9,97
|
|AGROT
|35,26
|4.196.888.434
|% -9,96
|
|ERSU
|41,02
|124.588.737
|% -9,96
|
|THYAO
|297,75
|14.134.098.220
|% 5,31
|
|ISCTR
|11,23
|4.911.851.581
|% 3,60
|
|AGROT
|35,26
|4.196.888.434
|% -9,96
|
|TUPRS
|176,90
|4.053.376.469
|% 4,24
|
|YKBNK
|27,50
|3.928.682.727
|% 4,09
|
|ISCTR
|11,23
|4.911.851.581
|% 3,60
|
|ZOREN
|5,68
|1.354.600.914
|% 3,09
|
|YKBNK
|27,50
|3.928.682.727
|% 4,09
|
|EKGYO
|9,67
|1.332.171.192
|% 2,55
|
|HEKTS
|17,10
|2.091.802.046
|% 4,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3393
|32,3456
|% 0,29
|
|Euro
|35,0945
|35,1373
|% 0,04
|
|Sterlin
|40,8428
|41,0475
|% -0,58
|
|Frank
|35,8852
|36,0651
|% -0,20
|
|Riyal
|8,6199
|8,6631
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,80
|24,83
|% 0,66
|
|Platin
|907,78
|909,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.013,72
|1.018,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,62
|86,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.218,98
|2.219,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 303, 74 artarak (% 3.19 ) 9, 823
-
17:59KUTPO
Yüzde 8.29 oranında artışla 93.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 104 adet işlem
-
17:58KCHOL
Yüzde 6.70 oranında artışla 203.80 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 261, 435 adet işlem
-
17:57BSOKE
Yüzde 9.82 oranında artışla 23.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 476, 660 adet işlem
-
17:55EUREN
Yüzde 9.60 oranında artışla 16.55 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 897, 055 adet işlem